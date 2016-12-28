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Причина возгорания устанавливается
В начале пятого утра карагандинские пожарные получили вызов на улицу Дубовскую. Загорелись складские помещения. Горела деревянная крыша склада. Пламя быстро распространялось и перекинулось на товары.
Еще до прибытия пожарных обрушилось 500 квадратных метров кровли и перекрытий здания. Пламя пожарные смогли погасить только ближе к шести часам утра. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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