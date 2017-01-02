Сегодня, 2 января, День мягких подушек!

Чем еще известен этот день?

Если вы никогда не спрашивали разрешения у вашей любимой подушки, то вели себя довольно опрометчиво! Ведь она поистине королева постели! А вы, как особа приближенная, имеете исключительное право смотреть на ней сны или лежать в обнимку, когда монарх пребывает в благодушном настроении! Почтим же сегодня королевский сан наших подушек. И подарим каждой по нарядной наволочке!

2 января 17 — Умер ОВИДИЙ, римский поэт.

2 января 1799 — Неизвестный изобретатель обратился в мэрию Парижа с заявлением об изобретении им аппарата, который передавал звуки на расстояние, после чего он был помещен в сумасшедший дом.

2 января 1839 — Луи ДАГЕР произвел первую фотосъемку Луны.

2 января 1971 — В Израиле обнаружен скелет распятого мужчины, предположительно объявленный останками Иисуса Христа

2 января 2000 — В США напечатано 50 млрд лишних долларов в связи с возможным компьютерным сбоем, вызванным проблемой — 2000.