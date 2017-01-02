В Шахане обрушился многоэтажный дом.

Погибли девять человек, среди них — трое детей

Обрушение многоэтажного дома в поселке Шахан могло быть вызвано взрывом общедомового котла отопления, который находился на балансе у домового комитета.

К настоящему времени удалось разобрать порядка 60 процентов завалов.

Обрушение многоэтажного дома произошло воскресенье вечером, в 22.40. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. Погибли девять человек, в том числе трое детей, младшему из которых не было и года. Есть опасения о том, что под завалами находится еще один человек.

Васильева с переломом бедра доставлена в клинику Макажаова. Врачи сейчас решают, куда госпитализировать Галышева, которого извлекли недавно.

— Я должен был быть под завалом, — рассказывает Алексей Алексеенко. — Мы жили на пятом этаже. Я, мама, жена брата Елена и его ребенок. Встретили Новый год, легли спать. А утром я встал, поехал в Каражал — повидать своих детей.

Мать Алексея выжила, во время обрушения она спустилась с пятого этажа на второй к соседке, потом стала подниматься обратно, только зашла в дверь, когда все рухнуло. Ее вытащили из-под завалов одной из первых. Елена с младенцем погибли. Алексей присутствовал на опознании.

Всего в подъезде было прописано 25 человек. Сколько фактически проживало, не известно.

— В данный момент продолжаются работы по разбору завалов четвертого подъезда дома №4 третьего микрорайона, — прокомментировал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, который находится на месте ЧС с 12 часов ночи. — К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Задача — полностью произвести разбор, чтобы окончательно определить, есть ли под завалами еще жертвы. Важно добраться именно до подвального помещения, где располагался котел отопительной системы, который и привел к этому несчастному случаю. Это нужно для проведения экспертизы, чтобы определить причины возникновения этой ситуации. Чтобы принять соответствующие меры. Все жильцы соседних подъездов и тех квартир четвертого подъезда, которые остались целыми, были эвакуированы. Они сейчас размещены у родственников. Предоставлена возможность разместиться в детском саду, в мечети. Мы создали комиссию, чтобы выяснить причины, принять меры для ликвидации последствий, выделить средства из бюджета для решения этих вопросов. Пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь, окажем содействие в организации похорон. Будет создана комиссия на республиканском уровне.

Аким также сообщил, что на будущий год планируется выделить деньги для актуализации ПСД на строительство централизованной котельной в Шахане. Пакет документов был готов еще в 2013 году. Тогда требовалось 2,8 миллиардов тенге. Однако три года назад заявку Шахана отклонили. Посчитали нецелесообразным в период кризиса тратить такие деньги на обогрев всего около ста домов. Ситуация с отоплением Шахана патовая. Люди выкручиваются как могут. Кто-то поставил котел в подвале, многие построили печки прямо в квартирах и носят уголь на этажи.