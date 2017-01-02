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Погибли девять человек, среди них — трое детей
Обрушение многоэтажного дома в поселке Шахан могло быть вызвано взрывом общедомового котла отопления, который находился на балансе у домового комитета.
К настоящему времени удалось разобрать порядка 60 процентов завалов.
Обрушение многоэтажного дома произошло воскресенье вечером, в 22.40. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. Погибли девять человек, в том числе трое детей, младшему из которых не было и года. Есть опасения о том, что под завалами находится еще один человек.
Васильева с переломом бедра доставлена в клинику Макажаова. Врачи сейчас решают, куда госпитализировать Галышева, которого извлекли недавно.
— Я должен был быть под завалом, — рассказывает Алексей Алексеенко. — Мы жили на пятом этаже. Я, мама, жена брата Елена и его ребенок. Встретили Новый год, легли спать. А утром я встал, поехал в Каражал — повидать своих детей.
Мать Алексея выжила, во время обрушения она спустилась с пятого этажа на второй к соседке, потом стала подниматься обратно, только зашла в дверь, когда все рухнуло. Ее вытащили из-под завалов одной из первых. Елена с младенцем погибли. Алексей присутствовал на опознании.
Всего в подъезде было прописано 25 человек. Сколько фактически проживало, не известно.
— В данный момент продолжаются работы по разбору завалов четвертого подъезда дома №4 третьего микрорайона, — прокомментировал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, который находится на месте ЧС с 12 часов ночи. — К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Задача — полностью произвести разбор, чтобы окончательно определить, есть ли под завалами еще жертвы. Важно добраться именно до подвального помещения, где располагался котел отопительной системы, который и привел к этому несчастному случаю. Это нужно для проведения экспертизы, чтобы определить причины возникновения этой ситуации. Чтобы принять соответствующие меры. Все жильцы соседних подъездов и тех квартир четвертого подъезда, которые остались целыми, были эвакуированы. Они сейчас размещены у родственников. Предоставлена возможность разместиться в детском саду, в мечети. Мы создали комиссию, чтобы выяснить причины, принять меры для ликвидации последствий, выделить средства из бюджета для решения этих вопросов. Пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь, окажем содействие в организации похорон. Будет создана комиссия на республиканском уровне.
Аким также сообщил, что на будущий год планируется выделить деньги для актуализации ПСД на строительство централизованной котельной в Шахане. Пакет документов был готов еще в 2013 году. Тогда требовалось 2,8 миллиардов тенге. Однако три года назад заявку Шахана отклонили. Посчитали нецелесообразным в период кризиса тратить такие деньги на обогрев всего около ста домов. Ситуация с отоплением Шахана патовая. Люди выкручиваются как могут. Кто-то поставил котел в подвале, многие построили печки прямо в квартирах и носят уголь на этажи.
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Будет иешаться вопрос… Куда смотрели когда подписывали документы, разрешающие котельную оборудовать в подвале многоэтажки?! Под суд всех подписавших акт! ……………………! (это ругательства)
Соболезнования родным и близким погибших. Царствие небесное усопшим. Справедливого суда виновным!
Нина
02 января, 2017 в 11:36
Вся вина в этой трагедии на МЧС. Кто им дал разрешение эксплуатировать котельную в подвале?
Закон РК О пожарной безопасности
СНИП РК 4.02-08-2003
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
2.5 Размещение котельных встроенных в многоквартирных жилых зданиях не допускается.
2.8 Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т.п.) и под помещениями с производствами категорий А, Б, В и Е.
Гость
02 января, 2017 в 12:52
Мои соболезнования родным и близким погибших. Не МЧС виноват,а ГАСК, когда давал разрешение на строительство котельных в жилых многоэтажных домах.
Игорь
02 января, 2017 в 15:03
кто дал разрешение воровать людям у других людей? то же самое и здесь..они сами все нарушили…) и разрешений им никто не выдавал. а давайте за все незаконные действия людей наказывать не самих нарушителей…а акиматы?!! ))
dasistja
02 января, 2017 в 15:27
Мои соболезнования. P.S. Автор, поработайте пожалуйста над своей грамотностью. Хотя бы в кнопки с буквами начните попадать.
Maks
02 января, 2017 в 11:44
Такая же ситуация в Шахтинске. Печки в этажных домах. Но даже проводя отопления в дома не соблюдаются элементарные нормы, трубами перегородили пожарные выезды! В случае ЧП, во дворы не протиснется ни одна пожарная машина! Куда только люди не обращались, ничего не изменилось. Ну поорал аким областной на местного, тем и дело окончилось! Потрясающая безалаберность! А тут… Обвинят во всем кочегара, мол недоглядел, на этом всё и закончится…
Нина
02 января, 2017 в 11:56
Вот опять прославились на весь мир. Шахан. Центральную котельную в своё время разрушили. Пятиэтажки отапливаются кто как может. Буржуйки, печки по квартирам и всё без пожарного досмотра. Общедомовые котлы самодельные и обслуживались не специалистами. Соболезнование родным погибших. Страшная и нелепая смерть в мирное время! Может хоть после этого что то изменится в этом посёлке?
один из массы
02 января, 2017 в 11:57
XXI век на дворе. Наши пропагандисты говорят о том, что Казахстан входит в список 50-ти самых развитых стран. Сверхдоходы от нефти и газа в нулевых годах. А тем временем, обитатели многоэтажек в Шахане топят буржуйки в своих квартирах. Жители сёл недалеко от Караганды, годами живут без света и водопровода.
Что-то здесь не так, господа!
Вадим
02 января, 2017 в 12:35
Вы просто не знаете как полохо живёт страна, находящаяся на 51-м месте.
Санёк
02 января, 2017 в 14:38
в чем же проблема? постройте себе домик сами) не ленитесь попасть на обложку журнала форбс самостоятельно)
dasistja
02 января, 2017 в 15:29
В России идёт газификация всей страны. У нас Экспозиация и очковтирательство, поругательство и амнистизация.
Да уш!!!
02 января, 2017 в 17:14
В каком мы списке? Не солгу —
Мы просто Сомали в снегу….
.
02 января, 2017 в 18:04
Наказать аналом местных чиновников
Прокурор
02 января, 2017 в 13:51
Боюсь, они воспримут это как поощрение.
Вадим
02 января, 2017 в 15:34
Мои соболезнования. «ЭКСПО»????
Евгений
02 января, 2017 в 14:26
Когда уже везде в этажках проведут центральное отопление? а то, то котлы взрываются то уголь в подвале возгорается, дымоходы забиваются… Мы живем в Пришахтинске в Шахтерском поселке и у кого печки, котлы в подвале у кого в квартире и 16 лет обещают центральное провести вот ждем. Может дождемся. А семьям искреннее соболезнование и не дай бог такое кому пережить.
Alex
02 января, 2017 в 15:00
Надо подольше спорить в чьи фамилии переименовать улицы. До тех пор пока советские дома, построенные нехорошими человеками, окончательно не отживут свой век. И вот только после этого начать давать новым улицам новые названия. Улицы только из юрт будут. Но зато будет город в стране. Один, но какой! Столица! Астана! На экскурсию туда будем ездить. На лошадях!
рпрпр
02 января, 2017 в 16:17
…. Соболезнования… Попробуем сначала. Сотни домов и квартир ( не только в Казахстане ) отапливаются автономными котлами. Большинство из них оборудованы циркуляционными насосами, обеспечивающими быстроту и равномерность прогрева помещений. Насосы-электрические. Именно ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА способствовало тому, что хорошо исполняющий свои обязанности кочегар, не смог справится с резко возросшей температурой воды ( и , как следствие-с возросшим давлением) . ….. Смею напомнить, что Акимат области хочет удовлетворить заявку Шахтинской ТЭЦ на повышение тарифа на отопление примерно на 300%. !! Это однозначно приведет к тому, что люди будут вынуждены отапливать свои жилища индивидуально. В итоге город , при отключении света в морозную погоду, может получить несколько десятков «самодельных бомб» !!! Виновных здесь не один и е два. Будет смешно, если их просто найдут, ну а уж если накажут…. …Соболезнования…
Dalnoboy
02 января, 2017 в 16:30
До какой степени, мы будием финансировать бесполезные гастробайтерские клубы!? Не лучше ли построить на эти деньги инфраструктуру отопительную в пригородах? Сколько можно пускать людям пыль в глаза и очковтирательством заниматься? Мы почти не тратим денег на оборонку, в отличии от северного соседа, а денег в стране всё-равно не хватает. Где деньги Зин?
Да уш!!!
02 января, 2017 в 17:19