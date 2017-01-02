Стала известна предварительная причина обрушения дома в Шахтинске

Причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления.

Стала известна предварительная причина обрушения подъезда многоэтажного дома в поселке Шахан в Шахтинске Карагандинской области, передает Tengrinews.kz. Кроме того, спасателям удалось вытащить из-под завалов одного выжившего.

Предварительно причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. Данную информацию подтвердили по номеру открытой в городе горячей линии.

«В 8.15 спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину 32 лет. В настоящее время он жив, получает необходимую медицинскую помощь», — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По информации Иманкулова, на данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.

Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.