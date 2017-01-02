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Причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления.
Стала известна предварительная причина обрушения подъезда многоэтажного дома в поселке Шахан в Шахтинске Карагандинской области, передает Tengrinews.kz. Кроме того, спасателям удалось вытащить из-под завалов одного выжившего.
Предварительно причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. Данную информацию подтвердили по номеру открытой в городе горячей линии.
«В 8.15 спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину 32 лет. В настоящее время он жив, получает необходимую медицинскую помощь», — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
По информации Иманкулова, на данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.
Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.
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На дворе 21 век, а в многоэтажках печное отопление… Позор руководителям поселков и городов. Давно пора всех к центральному отоплению подключить. В штиль дышать нечем, сколько пожаров…. Соболезнования родным и близким погибших.
Нина
02 января, 2017 в 11:29
«…Но 2,8 млрд на 100 домов – это… понимаете ситуацию…» А. Ляпунов.
https://www.nur.kz/1364907-ozvuchili-imena-pogibshikh-v-shakhane.html
(с)
02 января, 2017 в 14:16
У нас 6 ярдов на 60 гастробайтеров тратят каждый год. А те по шайбе и мячу попадать не хотят, ещё и права качают. Вот нафига они нам нужны?
Да уш!!!
02 января, 2017 в 17:22
Кто додумался установить котёл в ПОДВАЛЕ
Как это разрешил котлонадзор и пожарники и акимат
Мухтар
02 января, 2017 в 11:31
а те, кто не додумались до установки общедомовых котлов по подвалам, те додумались их установить прямо в квартире, на выбор — либо в кухне, либо вместо ванной. «зелёная энергетика» однако… Сколько было локальных пожаров, сколько угаров — всё молча проходило, а вот тут Петух громко прокукарекал!
один из массы
02 января, 2017 в 13:44
Согласно правил
Котёл располагается в помещении
Над которым не допускается нахождение жилых или производственных помещений
Око
02 января, 2017 в 14:07
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-2001
2.5. Размещение котельных встроенных в многоквартирных жилых зданиях не допускается.
Налицо грубое нарушение СНИП
Око
02 января, 2017 в 14:23
За 25 лет советской власти, с 1965 года по 1990 год, была отстроена почти вся Караганда, все города спутники и вся инфраструктура! А за 25 лет независимости была застроена только парковая зона домами чиновников, а ездить они стали на служебных лендкрузерах, заместо «волг».
Вот вам единственная причина!!! И других причин нет!!!
Ушлепок
02 января, 2017 в 14:31
Вынужден согласиться
До сих пор чабан
02 января, 2017 в 14:44
может быть им выгодно было топить самим. или должен прилететь вдруг волшебник в голубом вертолете…и построит им дворцы) это ЧП произошло от неправомерных действий самих жителей…зная что нарушают все нормы……дождались итога.
dasistja
02 января, 2017 в 15:24
А есть другие варианты умник? Подскажи нам дремучим, как нужно было поступить. чтобы не замёрзнуть?
Да уш!!!
02 января, 2017 в 17:26
Вы самый умный, да*
Я уже и забыла, когда в Шахане не стало центрального отопления. Котельной нет уже около 20 лет. Вы предлагаете людям мерзнуть в своих квартирах или как-то выживать все-таки? ТАкая трагедия в поселке произошла впервые, а АСО работают больше 10 лет
Олеся
02 января, 2017 в 18:10