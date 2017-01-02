Размер МРП и прожиточный минимум в 2017 году

Размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 12 802 тенге, минимальный размер пенсии в 2017 году — 28 148 тенге.

С 1 января 2017 года в Казахстане месячный расчетный показатель (МРП), который используется для исчисления пособий, социальных выплат, а также применяется при начислении штрафных санкций, налогов и других платежей, увеличен до 2269 тенге, сообщает Today.kz.

Соответствующие изменения закреплены в бюджете Республики Казахстан 2017 года.

По расчетам правительства среднегодовая цена на нефть прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2017 году с увеличением до 45 долларов за баррель в 2021 году. Объем добычи нефти ожидается в 2017 году на уровне 79,5 миллиона тонн с увеличением в 2021 году до 86,5 миллиона тонн.

Уровень инфляции будет находиться в коридоре шести-восьми процентов в 2017 году.

Размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 12 802 тенге, минимальный размер пенсии – 28 148 тенге. Размер солидарной пенсии с 1 января 2017 года увеличится на девять процентов, а с 1 июля 2017 года – еще на 11 процентов.