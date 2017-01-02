- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 12 802 тенге, минимальный размер пенсии в 2017 году — 28 148 тенге.
С 1 января 2017 года в Казахстане месячный расчетный показатель (МРП), который используется для исчисления пособий, социальных выплат, а также применяется при начислении штрафных санкций, налогов и других платежей, увеличен до 2269 тенге, сообщает Today.kz.
Соответствующие изменения закреплены в бюджете Республики Казахстан 2017 года.
По расчетам правительства среднегодовая цена на нефть прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2017 году с увеличением до 45 долларов за баррель в 2021 году. Объем добычи нефти ожидается в 2017 году на уровне 79,5 миллиона тонн с увеличением в 2021 году до 86,5 миллиона тонн.
Уровень инфляции будет находиться в коридоре шести-восьми процентов в 2017 году.
Размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 12 802 тенге, минимальный размер пенсии – 28 148 тенге. Размер солидарной пенсии с 1 января 2017 года увеличится на девять процентов, а с 1 июля 2017 года – еще на 11 процентов.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32357 материалов.
Посетители оставили 186560 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Бедный нищий народ….
Lol
02 января, 2017 в 12:35
Да, Lol, и некуда деться.
Янина
02 января, 2017 в 16:08
это же минимум..необходимый для «выжить» и поспать. весь остальной комфорт….зарабатывайте сами)) если зарплата более 100 тысяч…то считайте, что вы живете за 5 бедных человек. в пять раз больше потребляете..и в 5 раз больше счастливы..чем тот…кто живет на минимуме) человек как биологический вид выживает…при минимальном уровне жизни. если вы еще что-то умеете делать..имеете навыки…то ищите где эти навыки нужны…..вам заплатят больше за опыт. вполне обоснованные суммы на этот год.
dasistja
02 января, 2017 в 15:19
Конечно…особенно пенсионеры получили обоснованные суммы на этот год и будут искать навыки своих умений и опыт…макаронами и хлебом обеспечены…
Яромира
02 января, 2017 в 16:52
Как всегда находятся критики и недовольные даже тогда, когда повышается пенсионное обеспечение.
А между тем, в Казахстане самая высокая пенсия по старости из всех республик бывшего СССР, кроме прибалтийских республик.
Среди прибалтийских республик наиболее благополучная республика это Эстония, так там минимальная пенсия составляет всего 148 евро. Но не надо сравнивать жизнь в ЕС где за всё надо платить гораздо больше чем в Казахстане.
В России пенсии примерно на уровне казахстанских, в остальных республиках в 1,5 — 2 раза ниже. Особенно на Украине. Там минимальная пенсия всего 1200 гривен = 14,5 тыс. тенге.
Совсем другое дело, что очень большая разница между самой высокой и минимальной пенсией в Казахстане И этот разрыв между пенсиями становится с каждым повышением всё больше. Я например знаю бывших воспитателей детского сада и медсестёр проработавших в поликлиниках, получающих пенсии в 75 тыс. тенге, и знаю строителей с 30 летним стажем получающих минимальную пенсию. Есть даже шахтёры вышедшие на пенсию в начале 90 х годов и имеющие подземный стаж более 28 лет и получающие всего 55 тыс. тенге. Очень многие пенсионеры жалуются на несправедливое начисление пенсий.
А теперь представьте повышение пенсии на 20 % медсестры получающей 70 тыс. тенге будет равно 14 тыс. И бывшего строителя получающего 40 тыс.будет равно 8 тысячам.
И так с каждым повышением разрыв между их пенсиями будет увеличиваться.
Roma
02 января, 2017 в 18:41