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Аким Карагандинской области рассказал о мерах, которые принимаются органами власти в связи с трагедией.
Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков выехал на место трагедии в посёлке Шахан, где обрушилась часть многоэтажного дома. В настоящий момент известно о девяти погибших. Разбор завалов продолжается. Передает informburo.kz.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время продолжается работа по разбору обрушения четвёртого подъезда дома №4 микрорайона № 3 посёлка Шахан, – прокомментировал Нурмухамбет Абдибеков. – К сожалению, не обошлось без человеческих жертв, на данный момент мы подняли девять тел, работа продолжается. При этом ставится задача добраться до подвального помещения, где находился котёл отопительной системы, который и привёл к этому несчастному случаю. Это требуется, чтобы провести соответствующие экспертизы, определить причины возникшей ситуации, в результате чего произошёл взрыв этого котла, для того, чтобы принять соответствующие меры по устранению не только последствий, но и причин».
Выжившие, находившиеся в доме в момент трагедии, разместились у родственников. Устанавливаются фамилии жильцов, которых нет в списке погибших, но их местонахождение неизвестно.
«Жильцы первого, второго, третьего подъездов и тех квартир в четвёртом подъезде, которые остались целыми, эвакуированы, — сказал аким Карагандинской области. — Они находятся у родственников. Предоставлена возможность разместиться в мечети, в детском саду. А наши граждане в основном разместились у родственников».
Аким Карагандинской области сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. Некоторые семьи потеряли по несколько близких человек.
«Выделены средства из бюджета для решения этих вопросов, — прокомментировал Нурмухамбет Абдибеков. — Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, им будет оказана материальная помощь, помощь в организации похорон. Комиссия будет создана на республиканском уровне. Мы обратились в КЧС, чтобы были установлены причины этого взрыва».
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Как долго семьи будут обивать пороги и собирать всевозможные справки для получения матпомощи и востановления документов? Почему через СМИ не сообщают весь алгоритм действий после ЧП? …. То что виновен будет кочегар это понятно, котлы взрываются от недосмотра, … Вопрос как долго будут волокитить в выплатами. Люди то остались в чем были.
Нина
02 января, 2017 в 11:48
Квартиры наверно выкуплены,и гос.органы не обязаны в данном случае помогать,а то что они это делают,честь и хвала,а вы уже требуете каких-то выплат,забудьте про СССР
ООИ
02 января, 2017 в 12:38
Выкуплены… Не смешите! Выкуплено и собственность, это когда я самостоятельно могу делать то что мне заблогорассудится! А пока для перестройки, установки и элементарного- облагородить чердак вынуждена годами бегать по инстанциям это не моя собственность! Даже на установку этого котла необходимо разрешение госструктур и куча согласований. Так что кто не обеспечил дома централизованным отоплением, кто подписал акт установки тот и несет материальную, уголовную и нравственную ответственность! И СССР тут не причем. При СССР, нач жкх пустили б за такое под расстрел. При СССР даже частный сектор переводили на централизованное отопление.
Нина
02 января, 2017 в 14:05
Вы выкупили квартиру и хотите делать что вам заблогарассудится с чердаком и подвалом и т.д.,и на каком основании,кондоминиум и всё, размечтались.
ООИ
02 января, 2017 в 16:07
На это всё существует слово-СТРАХОВКА.
ООИ
02 января, 2017 в 16:10
У Вас слово Аким вызывает приступ истерии?
Через какие СМИ? Если через НВ, то это сложно. Эта новость даже на RT подробнее освещается., причём со вчерашнего вечера, а НВ только сегодня от праздников отошёл.
Котлы взрываются не только от недосмотра, как минимум две причины Вам ещё подкину-техническая неисправность и ошибка при проектировании.
Санёк
02 января, 2017 в 14:28
Тоесть установка заведомо опасного оборудования в подвале жилого многоэтажного дома у вас никакого опасения не вызывает… Значит газовый балон в многоэтажке это табу, а котельная нормально…. Ну ну.
Нина
02 января, 2017 в 14:45
все законы, постановления, правила, инструкции публикуются в официальных СМИ, в т.ч. на интернет ресурсах. и есть куча стандартов по оказанию той или иной услуги…где даже время оказания услуги указано. не пойму..что вы не можете найти…? кто виноват…что вам не интересно узнавать…и читать?
dasistja
02 января, 2017 в 15:14
Не так все быстро. Будет созвана комиссия, которая будет разбираться в данном деле и решать о суммах выплат пострадавшим. Сейчас главное разместить людей и помочь с похоронами. Через пару дней думаю, что нибудь решиться с помощью.
Игорь
02 января, 2017 в 16:08
Когда уже везде в этажках проведут центральное отопление? а то, то котлы взрываются то уголь в подвале возгорается, дымоходы забиваются…
Alex
02 января, 2017 в 14:40
Возникает 2 вопроса:1) каков размер материальной помощи ( в соседнем государстве на матпомощь в такой ситуации можно купить квартиру); 2) где жить? Родственники часто хороши на расстоянии. Вообще, конечно, страшная ситуация…
Янина
02 января, 2017 в 15:07
В каком соседнем государстве на помощь можно купить квартиру? И лучше с примерами. Если Россия, то не поверю ни когда…
Игорь
02 января, 2017 в 16:52
В соседнем государстве? Ну вот вам пример. 3 года прошло….
Потерпевшие по делу о взрыве газа в жилом доме по Сибирской, 33 в Томске не могут получить назначенные судом компенсации за моральный вред из-за банкротства компании «СибГазСеть», где работал заправщик, который был признан виновным в инциденте
https://www.riatomsk.ru/article/20150819/tomsk-vzriv-gaza-na-sibirskoj-poterpevshie-kompensaciya/
Баке
02 января, 2017 в 17:27
Вот вам еще кусочек «компенсаций в соседнем государстве»
http://mirnov.ru/obshchestvo/vlast-i-zakon/postradavshie-ot-vzryva-gaza-ostanutsja-bezdomnymi.html
Пострадавшие от взрыва газа останутся бездомными?
Баке
02 января, 2017 в 17:35
Игорь, это Россия. Пострадавшим от прорыва плотины в Крымске выплатили по 3 млн. или выдавали ордера на построенные квартиры.Причем компенсацию получили даже неграждане России, мои знакомые из РК получили компенсацию. За гибель людей в самолете, летевшем год назад из Египта — писали по 2.5 млн, а недавно ТУ рухнул в Черное море — 6 млн.руб. Это ужасно, конечно, мерить деньгами смерть родного человека….Нет таких денег… Но родственники могут потратить их на покупку жилья, образование, лечение или детей, или родителей погибшего человека.
Янина
02 января, 2017 в 17:58
В России так же как у нас, выплачивают компенсации и хорошие, только в том случае, если узнает президент, а если нет, то так же как у нас ждут компенсации годами.
Игорь
02 января, 2017 в 18:30
Я о том же! Наглядный пример обвалившийся в результате взрыва газа подьезд в Сарани. 15 лет люди не видят компенсации в полном обьеме, да еще и обвинили их в том что подьезд не востановлен. Зато когда нужно это акимату, так соловьями на собрании заливаются, а начнешь вопросы задавать собрание быстренько затухает.
Нина
02 января, 2017 в 17:09
Нина, наши получат копейки или вообще ничего
Янина
02 января, 2017 в 18:00