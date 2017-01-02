Семьям погибших в результате обрушения дома в Шахане окажут материальную помощь

Аким Карагандинской области рассказал о мерах, которые принимаются органами власти в связи с трагедией.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков выехал на место трагедии в посёлке Шахан, где обрушилась часть многоэтажного дома. В настоящий момент известно о девяти погибших. Разбор завалов продолжается. Передает informburo.kz.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время продолжается работа по разбору обрушения четвёртого подъезда дома №4 микрорайона № 3 посёлка Шахан, – прокомментировал Нурмухамбет Абдибеков. – К сожалению, не обошлось без человеческих жертв, на данный момент мы подняли девять тел, работа продолжается. При этом ставится задача добраться до подвального помещения, где находился котёл отопительной системы, который и привёл к этому несчастному случаю. Это требуется, чтобы провести соответствующие экспертизы, определить причины возникшей ситуации, в результате чего произошёл взрыв этого котла, для того, чтобы принять соответствующие меры по устранению не только последствий, но и причин».

Выжившие, находившиеся в доме в момент трагедии, разместились у родственников. Устанавливаются фамилии жильцов, которых нет в списке погибших, но их местонахождение неизвестно.

«Жильцы первого, второго, третьего подъездов и тех квартир в четвёртом подъезде, которые остались целыми, эвакуированы, — сказал аким Карагандинской области. — Они находятся у родственников. Предоставлена возможность разместиться в мечети, в детском саду. А наши граждане в основном разместились у родственников».

Аким Карагандинской области сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. Некоторые семьи потеряли по несколько близких человек.

«Выделены средства из бюджета для решения этих вопросов, — прокомментировал Нурмухамбет Абдибеков. — Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, им будет оказана материальная помощь, помощь в организации похорон. Комиссия будет создана на республиканском уровне. Мы обратились в КЧС, чтобы были установлены причины этого взрыва».