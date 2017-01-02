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Иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан, могут самостоятельно трудоустроиться в течение трех месяцев.
С 1 января в Казахстане упрощается порядок привлечения иностранной рабочей силы, передает Today.kz. Эти изменения вводятся согласно Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам миграции и занятости населения».
Теперь зарубежные специалисты, прибывающие в Казахстан, могут самостоятельно трудоустроиться в течение трех месяцев, если их профессия входит в перечень востребованных специальностей в РК.
При этом иностранные работники по-прежнему будут въезжать в страну по визам, выдаваемым Министерством иностранных дел РК и казахстанскими загранучреждениями по всему миру.
Кроме того, сохранилось требование регистрации в органах внутренних дел. Также у иностранных специалистов не должно быть судимости и они обязаны иметь медицинскую страховку.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Кто-нибудь что-нибудь понял, в чём упростился порядок привлечения рабочей силы?
Санёк
02 января, 2017 в 14:32
Я понял…что не … не понял…
139
02 января, 2017 в 15:07
Качество стройки можно забыть. И местным строителям затянуть пояса. Я за 30000тг в месяц, в отличае от приезжих работать не собираюсь!
Нина
02 января, 2017 в 14:39
А вы доверяете наши строителям? Да и к нам в большинстве еду с Америки, Германии, Турции преподаватели в вузы, а так же управленцы для вывода предприятий из кризиса.
Игорь
02 января, 2017 в 16:44
25 лет выводят, в никуда.
Да уш!!!
02 января, 2017 в 17:29
Разговаривал пару лет назад с одним немцем, который как раз пытался вывести из кризиса одну крупную компанию в нашей области. Так он сказал, что это бесполезно, так как воруют все, начиная от руководства, заканчивая тех. персоналом.
Игорь
02 января, 2017 в 18:44