В Казахстане вводится упрощенный порядок привлечения рабочей силы

Иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан, могут самостоятельно трудоустроиться в течение трех месяцев.

С 1 января в Казахстане упрощается порядок привлечения иностранной рабочей силы, передает Today.kz. Эти изменения вводятся согласно Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам миграции и занятости населения».

Теперь зарубежные специалисты, прибывающие в Казахстан, могут самостоятельно трудоустроиться в течение трех месяцев, если их профессия входит в перечень востребованных специальностей в РК.

При этом иностранные работники по-прежнему будут въезжать в страну по визам, выдаваемым Министерством иностранных дел РК и казахстанскими загранучреждениями по всему миру.

Кроме того, сохранилось требование регистрации в органах внутренних дел. Также у иностранных специалистов не должно быть судимости и они обязаны иметь медицинскую страховку.