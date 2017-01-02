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Андропова Ольга Владимировна, 1988 года рождения.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Упокой господи, души усопших рабов твоих, прости им все прегрешения, вольные или не вольные. Даруй им царствие небесное. Вечная память. Аминь.
Нина
02 января, 2017 в 14:14
Соболезнования семьям погибших.
21 век — и печное отопление в высотных домах!!! Всех чиновников на разбор дома.
Что делают наши чиновники!? — только контроль, выходит даже этого не могут! Начало года и такое ГОРЕ, БЕДА — это оценка работы всем контролирующим и руководящим организациям.
В акиматах сидят молодые ребята, к-е как говорится и пороху не нюхали (нет опыта работ) но гонору!!!
Гульбала
02 января, 2017 в 15:14
Интересно. Что на этот раз скажет министр!!!?
Да уш!!!
02 января, 2017 в 17:31
Ничего не скажет, кроме того, что уже обещали помощь. Обещанного три года ждут.Я боюсь, что если квартиры выкуплены, то начнется тема » вы сами виноваты, что отапливались «,
» надо было теплее одеваться» и т.д.
Янина
02 января, 2017 в 18:53