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Отчет о поездке к семье Абдрахмановых в Майкудук.
Супруги Абдрахмановы, не имея собственного жилья, воспитывают пятерых сыновей. Вместе с детьми они вынуждены скитаться по родственникам. Когда в начале декабря мы заезжали к ним в гости, чтобы записать желания малышей, они жили в 13 микрорайоне, однако после переехали в 14-й. Но Дедушка Мороз все равно их нашел. Накануне праздника каждому мальчику он лично вручил по подарку.
Мы благодарим всех карагандинцев, принявших участие в благотворительном новогоднем проекте, а именно: Дениса и Татьяну, Елену С., Еву, Гергия, Маржан Толтаеву, Иркена и Ирину, Ольгу Викторовну, Наталью Максимову, Еркена, Сергея Росселя, Наталью Ануфриеву, Ольгу Звереву, Татьяну и Анатолия Рыбалкиных, Николая Шегая, Севелевых, Екатерину Ерофееву, Татьяну Карамышеву, Евгения Коботева, Кристину Бурлакову, Александра Шальгина, Наталью, отдел одежды «Болеро», Савелия, Романа Абеуова.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
) снегурочка очяровашка) буду хорошо себя вести…что бы и меня нашли..)
dasistja
02 января, 2017 в 17:12
Морозов👍👍👍
ВЕСНА
02 января, 2017 в 17:35