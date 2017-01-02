Акция «Стань Дедом Морозом» успешно завершилась

Отчет о поездке к семье Абдрахмановых в Майкудук.

Супруги Абдрахмановы, не имея собственного жилья, воспитывают пятерых сыновей. Вместе с детьми они вынуждены скитаться по родственникам. Когда в начале декабря мы заезжали к ним в гости, чтобы записать желания малышей, они жили в 13 микрорайоне, однако после переехали в 14-й. Но Дедушка Мороз все равно их нашел. Накануне праздника каждому мальчику он лично вручил по подарку.

Мы благодарим всех карагандинцев, принявших участие в благотворительном новогоднем проекте, а именно: Дениса и Татьяну, Елену С., Еву, Гергия, Маржан Толтаеву, Иркена и Ирину, Ольгу Викторовну, Наталью Максимову, Еркена, Сергея Росселя, Наталью Ануфриеву, Ольгу Звереву, Татьяну и Анатолия Рыбалкиных, Николая Шегая, Севелевых, Екатерину Ерофееву, Татьяну Карамышеву, Евгения Коботева, Кристину Бурлакову, Александра Шальгина, Наталью, отдел одежды «Болеро», Савелия, Романа Абеуова.