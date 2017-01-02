Поисково-спасательные работы в Шахане завершены

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело

Завалы рухнувшего подъезда разобраны. В 15.00 поисково-спасательные работы были официально закончены. По факту обрушения материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании по статье 292 часть 3 Уголовного кодекса — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей». Причиной обрушения стал взрыв котла, который был установлен в подвале пятиэтажки. Погибло девять человек, из них трое детей (один шестилетний и двое младенцев). Двое госпитализированы с травмами. Без вести пропавших нет.

Следственно-оперативная группа ДВД продолжает работать на месте происшествия и изымает необходимые для расследования фрагменты и материалы. Вокруг места трагедии выставлено оцепление: полиция охраняет имущество жильцов разрушенного подъезда.

В акимате Шахтинска работают над тем, чтобы открыть банковский счет для перечисления денег пострадавшим. Планируется открыть пункт гуманитарной помощи.