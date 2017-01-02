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По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело
Завалы рухнувшего подъезда разобраны. В 15.00 поисково-спасательные работы были официально закончены. По факту обрушения материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании по статье 292 часть 3 Уголовного кодекса — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей». Причиной обрушения стал взрыв котла, который был установлен в подвале пятиэтажки. Погибло девять человек, из них трое детей (один шестилетний и двое младенцев). Двое госпитализированы с травмами. Без вести пропавших нет.
Следственно-оперативная группа ДВД продолжает работать на месте происшествия и изымает необходимые для расследования фрагменты и материалы. Вокруг места трагедии выставлено оцепление: полиция охраняет имущество жильцов разрушенного подъезда.
В акимате Шахтинска работают над тем, чтобы открыть банковский счет для перечисления денег пострадавшим. Планируется открыть пункт гуманитарной помощи.
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ну теперь поисково- обвинительные начнутся. Крайний, ау-у-у!!!
один из массы
02 января, 2017 в 18:30