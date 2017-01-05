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Эту сумму сотрудники МНЭ получили исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания.
Министерство национальной экономики РК провело исследование, на основании которого была определена величина прожиточного минимума. Данный показатель в среднем на душу населения в декабре 2016 года составлял 21 153 тенге, передает Today.kz.
Эту сумму сотрудники МНЭ получили исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания.
Если сравнивать с 2015 годом, то в декабре 2016 сумма прожиточного минимума увеличилась на 1,7 процента. Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21 процент, молочных, масложировых изделий и яиц – 17,8 процента, фруктов и овощей – 9,5 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,9 процента, сахара, чая и специй – 2,8 процента.
Напомним, что С 1 января 2017 года в Казахстане месячный расчетный показатель (МРП), который используется для исчисления пособий, социальных выплат, а также применяется при начислении штрафных санкций, налогов и других платежей, увеличен до 2269 тенге.
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Сотрудникам МНЭ необходимо эти нормы, прежде чем осчастливить ими людей, проживающих в таких тяжелых природно- климатических условиях,протестировать их на себе, или, на худой конец, на верблюдах, которые, уверен,- передохнут, причем-от возмущения…
электорат
05 января, 2017 в 14:21
Вот на такую зарплату нужно подсадить этих сщитак и прочих дармоедов и посмотреть как они будут кушать мясо и оплачивать ком услуги.
Вообще над народом открыто издеваются и смеются,а мы это терпим,ну на сколько ещё хватит терпения у народа.Пора уже прекратить это.За какие такие заслуги у них огромные оклады.Совсем уже страх потеряли.
Nikolay
05 января, 2017 в 14:29
Пусть хуть один раз чиновник проживет в месяц на эти деньги!один за 22000тенге месяц прожить?ребята а сколько стоит коммуналка в месяц за квартиру ?15000тенге короче хорош ерунду городить сейчас в наше время и 150тыс тенге зарплаты не хватает детей одеть и обуть ,а еще школа!короче мы живем в самой п…е кто зато чтобы заработки в двое поднялись?помидоры 2000тенге одурели совсем !каждый день другие цены аптека лекарство для чего мы живем для кого?почему работяги перестали еъздить в санатории на отдых ,значит кто-то в пахивает а кто-то сидит и не черта не делая у него все в жизни есть и он спокойный как удав!Браво
Губка Боб квадратные штаны
05 января, 2017 в 15:20
Ого, как все резко разбогатели, аж 21 153 тенге!!! Позорники! пару раз в магазин сходить, и то при этом покупки будут без изысков. Это ведь 65 баксов, чаевые в Америке официантам и то больше.
SD
05 января, 2017 в 15:28
Я сегодня заработал 14 кило денег. И незнаю как свести концы с концами.
21 153 тенге! О чём это они?
Да уш!!!
05 января, 2017 в 18:51
14 кило? Это бумажные или монеты?..
Александр
05 января, 2017 в 22:10
Кило, это тысяча. Только я не понимаю. как можно прожить на 22000 тенге!
Да уш!!!
05 января, 2017 в 22:35
смесители поломатые на цветь-медь сдал наверное
один из массы
05 января, 2017 в 22:51
смесители уже давно не делают из бронзы. Везде прессованный хлам, как они его называют — биметалл, а мы называем — цынк. И стоимость килограама такого лома — 50 тенге. Я его с металлоломом сдаю. раз в год. Потому, что сейчас вся моя работа, это менять старый полипропилен, на новый, так как срок службы полипропиленовых труб на отоплении — 4-7 лет. работа не трудоёмкая но оплачивается так же, как и с металла на полипропилен перейти.
И ещё, прежде чем умничать в следующий раз. Зайдите на olx, наберите слово сантехник. И позвоните, спросив, сколько стоит повесить титан, заменить стояк отопления и т.д. а самое интересное. что прочистить канализацию от 5000тенге. хотя работы от 5 минут, до часа в самых сложных случаях. Вы будете в шоке. Цены подросли вместе с долларом. И нам плевать, что пенсии всего на 20% выросли. Сантехники не хотят жить на 21000 тенге в месяц.
Вы скажете, что в колодце гавно, а с такими ценами там доллары. а вы пашите на заводе за 80 тыс. и получайте оплеухи от начальства и ходите оплёваные после очередных тумаков. Умный вы наш. Я за два часа получаю вашу дневную зарплату иногда. так что времени троллить тут. у мну вполне достаточно.
Кстати сплю я до 12 00. И сам себе начальник ес чо.
Да уш!!!
06 января, 2017 в 02:05
Тут Да уш!!! прав. Человек труда сейчас реально может неплохо зарабатывать, в отличие от торговцев авторынка орбита, тупо сидящих за прилавками с 10 до 6 и весь день тупящих в интернете.
Ушлепок
06 января, 2017 в 10:40
Совсем недавно Вы сдесь хвастались что Вы сантехник-миллионер…
Теперь не знаете как свести концы с концами…
Как то не складно…
139
06 января, 2017 в 08:03
Заметил, что величина прожиточного минимума всегда коррелирует со стоимостью самого дешёвого самогонного аппарата на алиекспрессе..
Александр
05 января, 2017 в 22:08
Да нет там таких цен. Это только испаритель столько стоит. Смотрите внимательнее.
Санёк
06 января, 2017 в 01:53
Да ладно, недолго осталось. Дэвид Мид просчитал катастрофу к октябрю, столкновение с планетой Х. Святая Матронушка тоже очень нехорошо про 2017 говорила. Так что нефиг жлобствовать, хватит и такого минимума.
один из массы
05 января, 2017 в 23:01
Могу сварить гроб недорого. Железный. А крышку заварю бесплатно.
Да уш!!!
06 января, 2017 в 02:08
Вова, тока вместе. Нельзя сантехника одного без пригляда на сайте оставлять
один из массы
06 января, 2017 в 09:48
Это очень хорошие прогнозы, но вот беда — такое случалось уже не раз, и человечество выживало. Около 75 тыс лет назад после взрыва супервулкана по всему миру осталось не более 2 тыс предков человека — но оно выжило. Неужели вы думаете, что люди, пережившие перестройку, взрывы котлов, полугодовое отсутствие воды в кране, и т.п. — не переживут столкновение с какой-то планетой? Мне кажется, переживут..
Да и предсказания, честно говоря, качеством так себе.
Дэвид Мид — основано на математическом расчёте того, что каждые 25-30 млн лет на земле всё вымирает. Но ведь ясно же, что по археологическим исходным данным, которые плюс-минус 1 млн лет, невозможно просчитать время прохода этой планеты с точностью «октябрь 2017 года», нужно знать месяц и год последнего прохода этой планеты, а их ни у кого нет. К тому же он аргументирует тем, что в прошлом году землетрясений было в 3 раза больше, чем в позапрошлом. Но гравитационное взаимодействие зависит от расстояния экспоненциально, а не линейно, то есть если бы дело шло к концу света в октябре, то планету бы каждый месяц колбасило бы в 3 раза больше, чем в предыдущий. И это было бы уже совсем заметно.. То есть не особо ему верится, просто хочет порадовать людей.
Матрёна с её предсказаниями — тоже сомнительный персонаж. Если почитать библейских пророков, то все они предсказывали в первую очередь пришествие Христа, а не природные катаклизмы, свадьбы, и прочие мелкие радости. У Матрёны же о первом ни слова, а о другом — хоть отбавляй. А это не уровень святой, это уровень какой-нибудь Ванги и прочих площадных гадалок. Хотя, впрочем, возможно, это жёлтая пресса так транслирует.. Я не утверждаю, что она врёт, Ванга тоже попадала — но тогда речь просто о некоем катаклизме, а не о конце света.
Александр
06 января, 2017 в 06:50
где то вы ироничны до глумливости, а тут серьёзны как учитель химиии. Шутю я
По теме. Сколько можно злиться на очередную статистическую бяку? Не конструктивно. Игнор и всё.
один из массы
06 января, 2017 в 09:44
) это прожиточный минимум на одного человека. если вы кого-то еще пристроили…нашли…обрели…и собрались его содержать…кормить…одевать…то найдите работу в соответствии с вашими навыками. продайте эти навыки и умения за ту сумму…которая вам бы позволяла содержать и 10 человек. а если нет ни навыков и за умениями не стремились….то вот и прожиточный минимум…спасет и выручит) у нас же конкуренция…нижняя планка определена для человека. остальное все зависит от вас лично!! вперед к большим доходам..собственными усилиями) спортсмены же бегут за медалями..за лучшими местами….и людям необходимо бегать) движение — жизнь) не ленитесь!
dasistja
06 января, 2017 в 00:33
посчитала по суммам мясо и рыба 21% — 4442 тг — 2,5 кг на 30 дней — 83 г в день. Это понюхать что ли? рыба и колбаса вообще не нужны?
яйца и масло 3765 по яйцу в день 921 тг, на масло 2844 тг — 43 г в день ни маргарина, ни растительного масла, ни молока, ни сметаны — всё это роскошь для нашего человека?
фруктов и овощей на 2009 тг 66 тг в день — это 300 гр картофеля и всё!
1882 на крупы и хлеб 62 тг/день — это даже не целая булка, крупы, мука не доступны!
592 — чай, соль, сахар — получается пачка чая и 0,5 кг сахара получаем в день пакетик чая и столовую ложку сахара
и того наш человек должен полноценно! пропитаться в день:
83 г сырого мяса
1 яйцо
43 г сл.масла
300 г картошки
булка хлеба
пакетик чая и ст.ложка сахара
при этом оставшихся 8400 тг не хватит чтоб рассчитаться за ком.услуги, т.е. на одежду и предметы гигиены, проезд не остается ничего.
Интересно какая мразь рассчитывала этот прожиточный минимум?!
999
06 января, 2017 в 05:44
Зампредседатель соцзащиты
Непозволительно упитан!
Растёт и в бёдрах, и в плечах
На государственных харчах.
Рабочий день бежал рутинно —
Но мог бы и быстрей бежать.
Состав прожиточной корзины
Необходимо утверждать.
Лимит — две тысячи калорий,
Так диетолог насчитал.
Приправив имбирём цикорий
Он взялся за материал!
На сутки хлеба полбуханки,
По сотне грамм лапши, овсянки.
Пол ложки соли, треть яйца,
И десять граммов огурца!
Чиновник очень энергичен,
Бюджет же резко ограничен,
А ведь народу нужно мясо,
Креветки, виски, ананасы,
Бассейн, девочки, бильярд!..
Но поумерив свой азарт
В строку эксэлевской таблицы
Вписал игриво: мясо птицы,
На год на рыло — 7 кило.
Свинина — редкостное зло!
Шурша конфетною обёрткой
Он бойко правил соцподборку:
По шесть пудов крупы, картошки,
Муки на пресные лепёшки,
Для потребления белка —
Полсотни литров молока.
Ах, да, капусты и сметаны,
Добавил бы и пармезана,
Но лучше репчатого лука,
И на десерт ведро урюка,
Известно же, что сухофрукт
Полезнейший диет-продукт!
Арбуз и гроздья винограда
Им заменить на тыкву надо,
Она же с детства нам знакома,
Энергетически весома,
Не то что вредный маргарин
И у Минздрава сто причин
Чтоб исключить его из списка!
И ниже хищная приписка:
Пишу с заботой о народе
Готово всё. Закончил вроде.
И вскоре это утвердят.
Питайтесь люди.
Депутат.
Фуагра
06 января, 2017 в 10:48
Ай, молодца! Так написала,
Как будто рядышком стояла
Но огорчу, — кто утверждал,
Тот ни…чего сам не считал!
Он двух бюджетников позвал —
Математичку и врача
— Я не прошу вас повенчать
Ни розу белую, ни жабу,
Мне нужно срочно накарябать
Поубедительней картинку,
Одну задачку про корзинку
Короче, нужно уравненье
Про деньги и пищеваренье
Чтоб мал был денежный итог
И чтоб никто совсем не сдох!
.
06 января, 2017 в 12:19
Не, это просто у меня фантазия разыгралась.
Вообще то да, не барское это дело, рассчитывать пороги вашего выживания, для этого существует целая гвардия бестолковых «специалистов», говорящих на языке математики, но не понимающих ничего из сказанного. Могу поспорить, что средний вес некоего количества сотрудников любого из министерств окажется на порядок выше среднего веса такого же количества учителей или сантехников. Но «специалист», вес которого порой больше центнера, скорее всего, возразит мне, представителю ягнячьего веса, что в среднем-то мы весим одинаково. Радует одно, вероятность моего выживания на двадцатку в месяц намного выше, чем у любого из этих «специалистов»)
Фуагра
06 января, 2017 в 14:34
Что центнер? Крупного мужчину
Винить за это нет причины
Бывает просто вес от роста,
Я сам, того, за девяносто
Хотя не лодырь, не проглот,
Но год на год и вес растёт
Но вот прожить на этой сумме?
На двадцать тыщ я б точно умер!
.
06 января, 2017 в 15:27
Мне тоже, знаете, непросто,
Во мне ни веса нет, ни роста,
Мне девяносто не достичь,
Кладу всегда в карман кирпичь,
В бураны чтоб не мотыляло,
А двадцать тыщ — мне тоже мало.
Но если сильно постараться,
Прожить получится на двадцать.
Живут на столько! Ведь живут!
Неужто нам министры врут?)
Фуагра
06 января, 2017 в 17:15
Интересно, как прожить на такую сумму? А еще же всё дорожает, куда катимся? Бедный мы народ! короче, смысл что-то говорить, так будет всегда…
maddy
06 января, 2017 в 09:07
живут же! Получает муж семьдесят на руки, а жена с ребенком в декрете — обычная, типовая картина! Все кто в кредите, кто в ломбарде. Про ипотечников вообще молчу.
один из массы
06 января, 2017 в 09:55