Прожиточный минимум в Казахстане в декабре 2016 года составил 21 153 тенге

Эту сумму сотрудники МНЭ получили исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания.

Министерство национальной экономики РК провело исследование, на основании которого была определена величина прожиточного минимума. Данный показатель в среднем на душу населения в декабре 2016 года составлял 21 153 тенге, передает Today.kz.

Эту сумму сотрудники МНЭ получили исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания.

Если сравнивать с 2015 годом, то в декабре 2016 сумма прожиточного минимума увеличилась на 1,7 процента. Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21 процент, молочных, масложировых изделий и яиц – 17,8 процента, фруктов и овощей – 9,5 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,9 процента, сахара, чая и специй – 2,8 процента.

Напомним, что С 1 января 2017 года в Казахстане месячный расчетный показатель (МРП), который используется для исчисления пособий, социальных выплат, а также применяется при начислении штрафных санкций, налогов и других платежей, увеличен до 2269 тенге.