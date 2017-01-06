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Здравствуйте. Купил сегодня интересный продукт, его наверняка многие наблюдали в магазинах. Видел в разных магазинах, да все жаба немного душила, все-таки 400 гр за 500 тг. Название ему «Самаркандская халва», хотя по сути — шербет с семечками. Откушав данное чудо, появилась изжога. Не буду утверждать, что это от продукта такая реакция или особенности организма. Сразу не посмотрел срок годности, хотя почти всегда тут же с него и выбираю продукт. Так вот посмотрев на этикетку, там написано: «Срок годности 30 сут при температуре 18 градус» (орфография сохранена). Только вот даты изготовления то и нет. Продукт отправился в мусорное ведро. В итоге какие явные нарушения:
1. Нет даты изготовления
2. Нет фирмы-изготовителя
3. Нет фирмы, принимающей претензии на территории РК
4. Нет значка EAC
5. Сам состав написан с ошибками
6. Даже значение углеводов, по-казахски и по-русски разное
7. В составе не написаны например фисташки, хотя ими сверху посыпано
В общем сделано на каком-то кустарном цеху, в каких услових и кем, большой вопрос. Еще понимаю, что одежда и ширпотреб различный без изготовителя на этикетке и с ошибками. Но вот продукты питания — это уже перебор… Просто пусть обратят внимание надзорные органы.
Писал бы не сюда, а сразу в такие службы, если бы знал куда писать и туда можно было бы отправлять такие вот жалобы.
Сделали бы различные ведомства в тех же соц. сетях или с отправкой по WhatsApp жалоб и предложений, то и к народу ближе и быстрее пресекать правонарушения.
Наказывать нужно такие фирмы, которые делают продукты питания, при этом скрывая производителя. Если кто отравится, то и жаловаться не на кого…
Житель Земли
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Работают, работают в три смены за высокими заборами и тихих местах разные цеха, пекарни, фасовки чая и др. Работают минитипографии, которые любую этикетку скопируют или новую сделают придумав дизайн и не задавая лишних вопросов. И мы уже не удивляемся что минералка на самом деле никакая не сарыагаш, что чаёк это веник покрошенный,что коньяк это какой то боярышник, что макароны расползаются при варке и многому многому другому.
один из массы
06 января, 2017 в 12:57
Вы сначала сфотографировали халву, а потом открыли и начали есть в предвкушении изжоги и материала? Или съели все, дождались изжоги и сходили купили новую упаковку, чтобы сфотографировать?
В целом, конечно вы правы, много всякой странной еды появилось в продаже. Но я странные товары не покупаю, тем более если их надо самому съесть.
впвапвап
06 января, 2017 в 13:10
В каком магазине продают сей продукт? Афтар опысался выложить название? Выложи в коментах, я отправлюсь туда и выложу видео на ютуб. Страна вечно недовольных тихушников.
Ибо нефик
06 января, 2017 в 15:12
Судя по всему, продукт произведён не на планете Земля..
Александр
06 января, 2017 в 15:41
Кстати, перед новым годом тоже купил сей продукт!
Вкус полный отстой! Там то ли испорченный маргарин, то ли парафин вместо оного…
Но вкус ужааасный!
Точно так же отправили эту гадость в мусорное ведро!
Хрупкий орех
06 января, 2017 в 17:00