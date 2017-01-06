Товар без производителя

Здравствуйте. Купил сегодня интересный продукт, его наверняка многие наблюдали в магазинах. Видел в разных магазинах, да все жаба немного душила, все-таки 400 гр за 500 тг. Название ему «Самаркандская халва», хотя по сути — шербет с семечками. Откушав данное чудо, появилась изжога. Не буду утверждать, что это от продукта такая реакция или особенности организма. Сразу не посмотрел срок годности, хотя почти всегда тут же с него и выбираю продукт. Так вот посмотрев на этикетку, там написано: «Срок годности 30 сут при температуре 18 градус» (орфография сохранена). Только вот даты изготовления то и нет. Продукт отправился в мусорное ведро. В итоге какие явные нарушения:

1. Нет даты изготовления

2. Нет фирмы-изготовителя

3. Нет фирмы, принимающей претензии на территории РК

4. Нет значка EAC

5. Сам состав написан с ошибками

6. Даже значение углеводов, по-казахски и по-русски разное

7. В составе не написаны например фисташки, хотя ими сверху посыпано

В общем сделано на каком-то кустарном цеху, в каких услових и кем, большой вопрос. Еще понимаю, что одежда и ширпотреб различный без изготовителя на этикетке и с ошибками. Но вот продукты питания — это уже перебор… Просто пусть обратят внимание надзорные органы.

Писал бы не сюда, а сразу в такие службы, если бы знал куда писать и туда можно было бы отправлять такие вот жалобы.

Сделали бы различные ведомства в тех же соц. сетях или с отправкой по WhatsApp жалоб и предложений, то и к народу ближе и быстрее пресекать правонарушения.

Наказывать нужно такие фирмы, которые делают продукты питания, при этом скрывая производителя. Если кто отравится, то и жаловаться не на кого…

Житель Земли