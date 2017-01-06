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Руслан Лазута считает, что жезл — это архаика
Председатель Общества содействия автомобилистам (ОСА) Руслан Лазута полностью поддерживает решение министерства внутренних дел отказаться от жезлов и пешего патрулирования. По мнению общественника, во всем мире полицейские уже давно не используют жезлы, а обходятся жестами во время остановки авто.
— Мое мнение однозначно. Потому что мои путешествия не ограничиваются Карагандой и Карагандинской областью. Я много катаюсь, в том числе за границей. И вижу, что жезлы — это анахронизм . В западных странах и странах юго-восточной Азии, в Эмиратах никто там давно уже жезлами не пользуется. Все давно используют жесты. И ничего зазорного в этом нет. Наши люди просто привыкли к таким вещам и с тоской расстаются с прошлым. Это дело привычки, — считает Руслан Лазута. — Есть, конечно, недоработка МВД. В соцсетях сейчас очень много споров идет по этому поводу. Прежде чем что-то внедрять необходима подготовительная работа. Нужно было заблаговременно людям объяснять, как все это будет работать. В том числе и через средства массовой информации. А у нас как всегда все делается через одно место. И понятное дело, что все эти моменты пугают людей. Отсюда стеб над полицейскими пошел. Отсюда и депутат какой-то вылез, который говорит, что полицейские вернут жезлы. Это же говорят в основном пожилые люди, динозавры так сказать. Он жил еще при советской властяи и видел это, а тут взяли и отменили. Я лично в этом нововведении не вижу ничего страшного. Просто министерство подгоняет под стандарт.
В социальных сетях казахстанцы по-разному относятся к нововведению. Кто-то считает, что это неправильно. А кто-то в довольно резкой форме говорит, что так лучше. Что теперь полицейские не стоят на дорогах в ожидании мзды.
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До нововведения полицейские могли стоять на «жирных» местах, останавливая нарушителей пачками, которые стоят у обочины в ожидании очереди сесть в машину. В итоге, за какие-нибудь полчаса можно было наказать десятки нарушителей и с чувством выполненного долга поехать покушать.
А сейчас полицейские вынуждены передвигаться в потоке машин, в поисках нарушителей, порой, курсируя туда-сюда возле одного места. При этом тратится время, бензин и нервы.
Я, как водитель, заметил, что то, что раньше наказывалось хотя бы в 50% случаев, сейчас почти всегда сходит с рук. Например повороты налево не с крайнего левого ряда, превышения скорости, непропуск пешеходов, неправильная парковка и т.п.
Хорошо, это или нет, пока не знаю, покажет время, но мне стало ездить легче и комфортнее.
Kote
06 января, 2017 в 13:00
Вам легче и комфортнее стало поворачивать налево не с крайнего левого ряда, превышать скорость, не пропускать пешеходов, неправильно парковаться?
Хотя, да, согласен… Скотское передвижение публики пущено на самотек, и она сейчас как хочет, так и рассекает!
Ушлепок
06 января, 2017 в 14:17
Не согласен с вами. Езжу я очень аккуратно, у меня постоянно маленький ребенок в детском кресле со мной. Никогда умышленно не нарушаю ПДД. Штрафов имею ровно два за более чем пятнадцать лет стажа. Легче и комфортнее стало ездить, имею ввиду, что не боюсь попасть в засаду в каком-нибудь незнакомом хитром сложном месте дороги (например нестандартный перекресток или внезапно появившийся новый знак).
Но в последнее время начинаю наблюдать, что другим участникам движения почти всегда сходят с рук разные мелкие и не очень нарушения (там где раньше ловили всяких подрезающих и лезущих торопыг — сейчас никто больше не стоит и стоят не будет).
Kote
06 января, 2017 в 14:42
Чтобы в потоке машин выявлять нарушения,нужно четкое знание ПДД,а этого у них как раз и не хватает. Начнут с явных нарушений. И еще-по сути-если он увидят нарушение,а на регистраторе не зафиксируется-как они будут тогда «пресекать»? Угол обзора регистратора ведь не может охватить все 360? А без видео и свидетелей(которые уже неизвестно где) и через время(пока догонят) еще «надоказываются».
02556
06 января, 2017 в 15:29
Че вы все время спрашиваете мнение этого Лазуты? То же мне умник нашелся,а то что много его так сказать «подчиненных» из ОСА не знают ПДД,а после констатации фактов о нарушении спорят и хамят с сотрудниками ЖолПол это норма? Регулярно замечаю как машины с наклейками ОСА и с изображением пчелы поворачивают без поворотников,катаются без включенных огней ближнего света,некоторые ушлые даже катаются с тонировкой в лобовухе,вот такое вот движение,по сути ОСА это лишь бизнес хорошо слаженный,а Лазута умный чувак который на ровном месте хапает деньги и учит водителей дерзить сотрудникам,даже когда последние правы…
777
06 января, 2017 в 13:28
Вот почему-то не горю желанием стать участником ОО ОСА. Условия участия там простые: не нарушать пдд и не давать взяток. С первым еще можно мириться, но со вторым — себе дороже выйдет. Замучаешься по судам свои права качать. А в итоге еще и прав лишишься, накопив три нарушения
впвапвап
06 января, 2017 в 14:56
ЖолПолик написал это?
Айгу
06 января, 2017 в 16:22
Да действительно заметил что культура вождения повысилась(или мне показалось)
Sam
06 января, 2017 в 13:45
Давно пора с дорог убрать попрошаек,которые так и пытаются развести просто так,продавцы полосатых палочек блин,без них спокойней,авто-патруль-это самое то что нужно,патрульная машина в потоке дисциплинирует водителя и делает его более внимательным.А вообще соблюдайте ПДД и скоростной режим ну и будьте взаимно вежливыми и не только на дорогах.
Nikolay
06 января, 2017 в 14:05
Возле Октябрьского военкомата несколько дней подряд стоят. Патрульную машину задвигают подальше в проулок, а сами у дороги с радаром. Видимо поиздержались за время праздников.
interceptor
06 января, 2017 в 14:14
Ну и пусть стоят! Что мешает вам всем ехать с положенной скоростью, а не как в ж… раненным?
Ушлепок
06 января, 2017 в 14:37
Хорошая новость. Теперь можно и права на скутер не покупать. Гоняться то некому и не будут. Ездунов на четырёж колёсных повозках теперь то некому штрафовать. Теперь нужно штат увеличивать им и закупать машины. Радуйтесь налогоплатильщики.
Да уш!!!
06 января, 2017 в 15:48
Почему бы журналистам не проехаться по городу и не поснимать, как убираются наши дороги. У нас на Фёдоровке просто жесть. где этот аким района. Почему не контролируют? Нагребли куч по краям дорог, а вывозить Пужкен будет? Или хотят, чтобы полгорода весной плавало?
Да уш!!!
06 января, 2017 в 15:48
А этот член Осы не жил при советской власте? Не динозавр нашёлся.
Он ещё и по заграницам раскатывает. На какие шиши? На взносы членов?
И чем плоха история? Какая разница чем останавливать? Главное с какими намерениями. Если будут останавливать рукой и вымогать взятку то и руки надо будет отменить (отрубить)? Хотя я не против чтобы взяточникам руки отменяли.
Я динозавр, ВЕРНИТЕ ЖЕЗЛЫ!!!
Санёк
06 января, 2017 в 17:21