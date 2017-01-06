Председатель Общества содействия автомобилистам высказался по поводу решения полиции отказаться от жезлов

Руслан Лазута считает, что жезл — это архаика

Председатель Общества содействия автомобилистам (ОСА) Руслан Лазута полностью поддерживает решение министерства внутренних дел отказаться от жезлов и пешего патрулирования. По мнению общественника, во всем мире полицейские уже давно не используют жезлы, а обходятся жестами во время остановки авто.

— Мое мнение однозначно. Потому что мои путешествия не ограничиваются Карагандой и Карагандинской областью. Я много катаюсь, в том числе за границей. И вижу, что жезлы — это анахронизм . В западных странах и странах юго-восточной Азии, в Эмиратах никто там давно уже жезлами не пользуется. Все давно используют жесты. И ничего зазорного в этом нет. Наши люди просто привыкли к таким вещам и с тоской расстаются с прошлым. Это дело привычки, — считает Руслан Лазута. — Есть, конечно, недоработка МВД. В соцсетях сейчас очень много споров идет по этому поводу. Прежде чем что-то внедрять необходима подготовительная работа. Нужно было заблаговременно людям объяснять, как все это будет работать. В том числе и через средства массовой информации. А у нас как всегда все делается через одно место. И понятное дело, что все эти моменты пугают людей. Отсюда стеб над полицейскими пошел. Отсюда и депутат какой-то вылез, который говорит, что полицейские вернут жезлы. Это же говорят в основном пожилые люди, динозавры так сказать. Он жил еще при советской властяи и видел это, а тут взяли и отменили. Я лично в этом нововведении не вижу ничего страшного. Просто министерство подгоняет под стандарт.

В социальных сетях казахстанцы по-разному относятся к нововведению. Кто-то считает, что это неправильно. А кто-то в довольно резкой форме говорит, что так лучше. Что теперь полицейские не стоят на дорогах в ожидании мзды.