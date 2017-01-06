В Facebook собирают подписи за отмену обязательной регистрации и сдачи отпечатков пальцев

Подписчики считают, что эти законы ущемляют их гражданские права

В Facebook опубликовали петицию с требованием отменить закон об обязательной регистрации по месту временного жительства. Параллельно с этим в тексте указывают и закон об обязательной дактилоскопической регистрации. Создатели петиции и подписавшиеся пользователи считают, что эти законы нарушают их права. В комментариях пользователи довольно резко высказывают свою позицию:

— Против!!! Зачем принимать такие дурковатые законы, когда народ и так злой? Жить становится все труднее с каждым днем! Не знаешь, что завтра тебя ждет, никакой стабильности!- возмущается одна из подписчиц.

— Я могу пройти регистрацию, не вопрос. Но зачем мне это нужно? Разве отменен закон об отметке в военкомате? Это же тоже самое. Зачем лишние затраты. Ведь там это делается бесплатно. Я против,- высказывается другой комментатор.

Людей возмущает, что теперь нужно будет прописываться во время каждой командировки. Казахстанцы предлагают самим создателям закона ездить по стране и временно прописываться во всех городах и сёлах. Но не все настроены так скептично.

Стоить напомнить, что самую популярную онлайн платформу для петиций change.org в Казахстане заблокировали летом 2016. В августе там появилась петиция созданная гражданскими активистами. В тексте они требовали отставки премьер-министра страны Карима Масимова из-за того, что «премьер ослабил экономику страны». 15 августа количество подписавших петицию резко возросло и во второй половине дня сайт заблокировали. Сейчас осталась доступна платформа для онлайн петиций РуНета.

Кстати, в апреле 2016 года в Казахстане заблокировали сервис Thumblr. Мониторинг показал, что там размещают материалы с пропагандой насилия, идей терроризма и экстремизма, а так же порнографию.