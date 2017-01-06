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Подписчики считают, что эти законы ущемляют их гражданские права
В Facebook опубликовали петицию с требованием отменить закон об обязательной регистрации по месту временного жительства. Параллельно с этим в тексте указывают и закон об обязательной дактилоскопической регистрации. Создатели петиции и подписавшиеся пользователи считают, что эти законы нарушают их права. В комментариях пользователи довольно резко высказывают свою позицию:
— Против!!! Зачем принимать такие дурковатые законы, когда народ и так злой? Жить становится все труднее с каждым днем! Не знаешь, что завтра тебя ждет, никакой стабильности!- возмущается одна из подписчиц.
— Я могу пройти регистрацию, не вопрос. Но зачем мне это нужно? Разве отменен закон об отметке в военкомате? Это же тоже самое. Зачем лишние затраты. Ведь там это делается бесплатно. Я против,- высказывается другой комментатор.
Людей возмущает, что теперь нужно будет прописываться во время каждой командировки. Казахстанцы предлагают самим создателям закона ездить по стране и временно прописываться во всех городах и сёлах. Но не все настроены так скептично.
— Странно. Если ты честный человек с пропиской, законопослушный с регистрацией всех доходов, не вор, боящийся отпечатков пальцев — чего бояться? В чем подвох???!!! А генные исследования, если будут проводиться бесплатно, то помогут при диагностике и лечении,- считают некоторые. Правда такие комментарии единичны. В основном граждане считают эти законы надуманными и глупыми, а как альтернативу предлагают сразу повесить каждому казахстанцу ошейник с GPS.
Стоить напомнить, что самую популярную онлайн платформу для петиций change.org в Казахстане заблокировали летом 2016. В августе там появилась петиция созданная гражданскими активистами. В тексте они требовали отставки премьер-министра страны Карима Масимова из-за того, что «премьер ослабил экономику страны». 15 августа количество подписавших петицию резко возросло и во второй половине дня сайт заблокировали. Сейчас осталась доступна платформа для онлайн петиций РуНета.
Кстати, в апреле 2016 года в Казахстане заблокировали сервис Thumblr. Мониторинг показал, что там размещают материалы с пропагандой насилия, идей терроризма и экстремизма, а так же порнографию.
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Система не понимает, что своими неуклюжими попытками одеть на всех канадалы, система сама себе копает яму…
Вместо того, что бы решать проблемы — система заставляет молчать о проблемах, но от этого жизнь-то легче не становится.
Да, эти меры будут работать какое-то время, сдерживая энергию протеста, но потом перегретый котел, из которого не выпускают пар — всё равно взорвётся.
Хрупкий орех
06 января, 2017 в 15:00
Ничего не взорвется.Терпели 25 лет и дальше будем. Всегда были баре и были их рабы. Революции делают отчаянные, а таких у нас нет.Народ занят борьбой за выживание — ему ее до протестов. Да и не нужны они, потому что революции несут разруху и кровь. Примеров масса и в прошлые века, и сегодня. Смиритесь…
Янина
06 января, 2017 в 16:48
Да, вы правы и после революций жить лучше начинают лет этак через ….дцать, а сначала только хуже и хуже.
Гражданин
06 января, 2017 в 17:22
Государство страшно боится своего народа!!!
Позор!
Телезритель
06 января, 2017 в 15:02
Телезритель, очевидно, что боятся до почечных колик.
Скоро запретят советские фильмы «Чипполино», «Три толстяка», потому что актуальны эти фильмы сейчас, как никогда!
История один в один повторяется.
Сеньоры Помидоры и господа Толстяки опять вернулись.
Хрупкий орех
06 января, 2017 в 15:53
Тотальный контроль хотят
GRAD
06 января, 2017 в 15:20
Скоро нам всем чипы. в мозг, вживят. А некоторым не вживят. Некуда.
Да уш!!!
06 января, 2017 в 15:53
А чего бояться обязательной дактилоскопической регистрации ? В Америке каждый гражданин имеет отпечаток своего пальца на удостоверение и это решает много проблем ,люди пропадают .теряют память да и уголовников хватает ,так что это не самое плохое решение государства!
andrey
06 января, 2017 в 16:31