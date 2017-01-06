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Это выяснил республиканский Комитет по статистике
В Караганде продают самый дешевый сахар в Казахстане. А еще у нас самая низкая цена на манную крупу. Все это установил республиканский Комитет по статистике.
За прошедший год, по данным официальной статистики, цены на продукты питания в нашей стране выросли на 9,7 процента. Сильнее всего подорожали чай и кофе – на 34 процента, крупы – на 31 процент, хлеб и сахар – на 17 процентов, а также кондитерские изделия – на 16 процентов. Интересно, что мясо оказалось меня всей другой провизии подвержено инфляционным процессам. Мясо птицы за год подорожало на 14 процентов, свинина и говядина – на 5 процентов, а баранина и конина – на 2 процента.
Кроме того, сотрудники Комитета по статистике выяснили, в каких городах Казахстана самые дешевые и самые дорогие продукты. Получилось, что в Павлодаре самая дешевая мука — по 88 тенге за килограмм, в Петропавловске — яйца по 240 тенге за десяток, в Кокшетау – молоко по 110 тенге за литр, а в Караганде — сахар по 232 тенге и манка – по 171 тенге за кг. В список городов с самыми высокими ценами на социально значимые продукты питания Караганда не попала. В него вошли только Астана, Алматы, Актау и Талдыкорган.
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А сравните теперь зарплаты по этим городам. Тогда и можно будет делать выводы. где легче людям существовать.
Да уш!!!
06 января, 2017 в 15:08
«За прошедший год цены на продукты питания выросли на 9,7%»
Всегда хотел публично выразить огромную благодарность и личное восхищение профессиональным качествам сотрудников республиканского Комитета по статистике, а конкретно — их умению мастерски манипулировать цифрами.
Kote
06 января, 2017 в 15:14
Ещё на масло цены снизить, и будет, что в Караганде самая дешёвая манная каша. Это круто.
Александр
06 января, 2017 в 15:30
Можете репортаж сделать..
andrey
06 января, 2017 в 15:53
Республиканский комитет по очковтирательству и штаныпротирательству.
Хрупкий орех
06 января, 2017 в 16:20
… Насчет сахара сметливо подметили эти бюджетные считальщики с калькулятором. Авторитетная бестолковщина. Без сахара браги нет? Нет! Следовательно, сусла, т.н. сырья нет? Нет. На мёде взвар делать? Дудки, проще актюбинскую продукцию купить от «дядюшки Серика», на конско-гиппопотамьих шкварках. Пойдем далее. Кукурузу отметаем: непроизводительно, да и англосаксы давно уже виски и весь связанный с ним длительный технологический процесс запатентовали. И желания нет наблюдать, как алкоголь в бочках помесячно зреет. Самогон! Вот он, выход для страждущего, пытливого умом карагандинца! В своей квартирке (благо, и не сажают и не штрафуют ныне за это священнодействие), высидеть можно в обнимку с испарителем ого-го сколько первоклассного алкоголя! Да сгущенкой, кофеем очистить, «Ундевитом» нашпиговать (ежели кому витаминизированный вариант по душе). P.S. Рекомендую калган добавлять. Для профилактики.
Правельный Ариентир
06 января, 2017 в 17:11