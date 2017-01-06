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Почему бы журналистам не проехаться по городу и не поснимать, как убираются наши дороги. У нас на Фёдоровке просто жесть. Где этот аким района. Почему не контролируют? Нагребли куч по краям дорог, а вывозить Пужкен будет? Или хотят, чтобы полгорода весной плавало?
Нам показывали, на параде, новую технику. Где она? Почему не работает? Почему возле акимата всё почищено, а мы ползаем по снегу, разбитому машинами? На улице тепло, а техника снова не работает?
Если не справляется с уборкой одна фирма Благоустройство, почему не привлечь ещё уборочные конторы? Или не хотят делиться пирогом?
Когда мы будем жить, как в Европе? а то у нас только штрафы, как у них. Придумали тоже пятидесятку! Только пускают людям пыль в глаза.
От: Ваван
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В городе тоже ад уже день второй или третий. Вечером набухаюсь с горя — и ну его, этот руль, до понедельника. Мож к тому времени всё и уберут.. Но в чём дело — я догадываюсь. Пару месяцев назад все увидели, что местные власти очень обидчивы. То есть, прошлый год снег убирали — все писали «не так убирают». Вот они и обиделись, и решили «мы обиделись, вообще ничего делать не будем»..
Александр
06 января, 2017 в 16:04
На свинью свою отвал повесь и будет тебе счастье.
Александр Манкубусович Животноводов
06 января, 2017 в 17:32
Запомни, Володя, как в Европе мы будем жить тогда, когда будем вести себя по людски!
А то, ишь ты размечтались, ведем себя по африкански, а жить хотим по европейски!
Например, спускаюсь сегодня утром на улицу — на трех лестничных площадках из пяти, стоят пакеты с мусором, а на одной даже два пакета! Европейцы поставили? В Европе сложно пройтись до мусорного контейнера?
Выхожу из подъезда с трудом, так как какой-то «европеец» почти в него вкатил свою поганую тачанку. Далее, по двору пройти невозможно, т.к. на очищенных людьми дорожках «европейцы», поставили тачанки, так что идти приходится по сугробам….
И тд… Вообщем весь день встречаю «европейцев», а вокруг все равно Африка! Ваван, объясни почему так?
Ушлепок
06 января, 2017 в 16:54
А зачем снег убирать? Весной сам расстаит.)))
Санёк
06 января, 2017 в 17:03