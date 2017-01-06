Снова дороги и их уборка.

Почему бы журналистам не проехаться по городу и не поснимать, как убираются наши дороги. У нас на Фёдоровке просто жесть. Где этот аким района. Почему не контролируют? Нагребли куч по краям дорог, а вывозить Пужкен будет? Или хотят, чтобы полгорода весной плавало?

Нам показывали, на параде, новую технику. Где она? Почему не работает? Почему возле акимата всё почищено, а мы ползаем по снегу, разбитому машинами? На улице тепло, а техника снова не работает?

Если не справляется с уборкой одна фирма Благоустройство, почему не привлечь ещё уборочные конторы? Или не хотят делиться пирогом?

Когда мы будем жить, как в Европе? а то у нас только штрафы, как у них. Придумали тоже пятидесятку! Только пускают людям пыль в глаза.

От: Ваван