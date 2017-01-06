Действующие правила запрещают устанавливать котельные в подвалах жилых домов (видео)

Эксперты назвали причину обрушения в Шахане

Нормы проектирования, действующие в Казахстане, не допускают встраивать котельные в жилые многоквартирные здания. Об этом заявил Жмагул Нугужинов, директор иснтитута КазМИРР, который исследовал подъезд, разрушенный 1 января в Шахане.

«Однозначно ясно, котла там не должно быть, согласно казахстанским нормам по проектированию», — отметил Жмагул Смагулович, озвучивая основные выводы исследования. — А что там взорвалось — то ли котел, то ли газ — это уже вопрос к следственным органам. Одно могу сказать: по повреждениям видно,что рвануло где-то снизу. Потому что лестничный марш именно первого этажа был слегка приподнят. Тогда как выше нет никаких зазоров или деформаций. То есть волна пошла снизу».

Кроме того, директор института подчеркнул, что уцелевшая часть здания вполне жизнеспособна и после ремонта прослужит долгие года:

«При правильной эксплуатации там может прожить еще не одно поколение. Первые три подъезда однозначно пригодны к жилью. В четвертом подъезде лишь одна двухкомнатная квартира, которая расположена слева от лестничной клетки, требует незначительного ремонта. Лестничная клетка там очень жесткая. Она помогла, в какой-то степени взяла на себя удар. Поэтому обрушение произошло именно там, где был эпицентр».

По словам Жмагула Нугужинова,перекрытия между подвалом и квартирой на первом этаже, в которой никто не жил, не было. Однако эксперты не считают, что это могло ослабить несущую конструкцию здания. «Сколько лет это простояло — и ничего не произошло. Импульс дал именно этот взрыв. Эти старые крупнопанельные здания заводского домостроения довольно крепкие. Сейчас проводят демонтаж — и с такими усилиями это все разбирается. Единственное слабенькое место — примыкание перекрытий к стеновым панелям — там опирание незначительное. А так панели крепкие».

Разрушенные трехкомнатные квартиры, которые примыкали к наружной стене в торце дома, будут полностью демонтированы. После чего оставшуюся межкомнатную стену утеплят и облицуют сайдингом. «Этого будет вполне достаточно», — заключил директор.