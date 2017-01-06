Оба игрока прибыли в расположение клуба и вместе с командой приступили к тренировкам.
Хоккейный клуб «Сарыарка» подписал контракты с двумя нападающими. Новичками карагандинской команды стали Евгений Орлов и Виталий Ситников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Евгений Орлов (1990) является воспитанником омской школы хоккея. Имеет опыт выступления в МХЛ (Омские Ястребы), ОЧРК (Арлан), ВХЛ (Зауралье, Сокол) и КХЛ (Авангард, Амур, Металлург, Северсталь, Спартак). Предыдущим клубом форварда был красноярский «Сокол», где он провёл 11 матчей и заработал 3 балла.
Виталий Ситников (1981) воспитанник нижнетагильского хоккея. Сезон 2016/2017 хоккеист проводил в «Северстали», где набрал 5 баллов и сыграл 13 матчей. Форвард имеет большой опыт выступления в КХЛ. Также выступал за команды «Автомобилст» и «Югра».
Оба игрока прибыли в расположение «Сарыарки» и вместе с командой приступили к тренировкам.
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Агентству по борьбе с коррупцией настоятельно рекомендую проверить их контракты. Есть подозрения, что бюджетные средства на оплату легионеров расходуются в соотношении 70/30, т.е. 30% легионеру, 70% на распил! Давайте всем миром встанем на защиту бюджетных денег!!!
Ушлепок
06 января, 2017 в 21:54