Куда сходить на выходных

Предлагаем вашему вниманию первый в наступившем году обзор культурных событий. Желаем, чтобы новый год принес с собой побольше удивительных мероприятий, которые вы захотите посетить!

Выставки

В историко-краеведческом музее Темиртау до конца месяца открыта любопытная экспозиция «Тревожный чемоданчик». У каждого человека есть такой «чемоданчик». Это может быть коробка или сумка, объединяет их одно – здесь хранятся самые важные документы. В музейной экспозиции представлен фондовый «тревожный чемоданчик», в котором хранятся человеческие документы, рассказывающие об истории XX века. Музей открыт ежедневно, кроме воскресенья, первый понедельник месяца — санитарный день.

Там же, в Темиртауском музее, можно посетить выставку «Креативный новогодний подарок». Вниманию посетителей представлены более 100 новогодних подарков и упаковок, оформленных жителями Темиртау и Караганды.

Особая часть экспозиции посвящена истории новогоднего подарка и новогодним подаркам с историей. Гости выставки не только отправятся в историческое прошлое, но и побывают в настоящей мастерской, где рождаются самые креативные, суперсовременные новогодние подарки 2017 года.

А вот еще…

выставка «Планета движущихся динозавров»

выставка «25 лет открытий»

Концерты и вечеринки

Свинцовому дирижаблю» исполняется 5 лет. В честь этого события в субботу состоится концерт, в котором примут участие следующие группы: NOMAD, OKO ONO, JACKASS, STEPPEFISH, КУКУМБЕР.

7 января WSL Cosplay» cosband, анимешники Караганды совместно с «Некафе» устраивают «Harapeko Christmas tree 2017» — первый в 2017 году фестиваль аниме. В рамках мероприятия участников ждут: косплей, творческий конкурс, AMV-конкурс, ярмарка, мастер-класс по мейк-апу и рисованию манги. Фестиваль пройдет в тайм-кафе «Некафе».

Кино

Не успели оглянуться, а новогодние праздники остались в прошлом. Но впереди еще Рождество и Старый Новый год. Создать праздничное настроение поможет просмотр новогодних фильмов. Например, можно сходить на «Елки 5» или «Дед Мороз. Битва магов». Кроме того, на этой неделе на широкий экран вышел фильм «Кредо убийцы», снятый по популярной одноименной компьютерной игре.

…Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Нам обещают захватывающий сюжет, море спецэффектов и, конечно, неподражаемого Майкла Фассбендера в главной роли.

А вот еще…

«Бизнес по-казахски»

«Казахское ханство. Алмазный меч»

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории 3D»

«Призрачная красота»

Куда сходить с детьми?

В Караганде продолжаются гастроли российского цирка, приехавшего с программой «Гиганты Африки, или Цирк больших зверей». Зрителям демонстрируют номера с участием тигров, львов, жирафов, носорогов, обезьян. Кроме того, горожан поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Ближайшие представления пройдут в субботу и воскресенье.

Студия кукол «Буратино» приглашает отметить зимние праздники вместе с веселыми миньонами. Сказка «Необычный Новый год» рассказывает о новых приключениях этих забавных желтых существ. В поисках новогодних приключений миньоны попали в сказочный лес! Представление можно посмотреть до 7 января (в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30).

Так же, в субботу, в «Музкомедии» пройдут заключительные новогодние утренники. Кроме праздника у елки маленьких карагандинцев ждет сказка «Приключения в стране Зазеркалья». Детям расскажут о девочке Оле, которая неожиданно попала в страну Зазеркалье. Начало — в 10:00, 11:30, 14:00, 15:30, 17:00.

А в воскресенье Театр музыкальной комедии зовет на сказку «Морозко». В один сюжет здесь вплетены элементы нескольких сказок: «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Золушка». Поэтому так необычна и интересна эта сказка. Нам обещают много музыки, интриг, сказочных перевоплощений!..

А вот еще…

мультфильм «Моана»

мультфильм «Три богатыря и Морской царь»

мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед»

сказка «Теремок»

сказка «Царевна-лягушка»

каток на стадионе «Шахтер»

каток в ДС «Акжолтай»

На этом мы завершаем сегодняшний обзор. Более подробный список грядущих мероприятий можно найти здесь. Всем — спокойных выходных!