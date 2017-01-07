Итоги високосного года

Шокирующие сюрпризы от Огненной обезьяны

Подводим итоги ушедшего високосного года — года огненной обезьяны. Он был богат на разного рода странности. Хозяйка года корчила рожи и выкидывала сюрпризы, в основном шокирующие.

Учитель-террорист

Взять хотя бы нашумевшее дело карагандинского учителя физики Юрия Пака. Педагога с большим стажем, уважаемого семьянина, приверженца здорового образа жизни, посадили на два года. И мало кто понимает, за что. Служители Фемиды сколько ни старались, так и не сумели убедить общественность в том, что физик виновен. Его наказали за лжетерроризм. Дело в том, что с мобильного номера, принадлежащего Юрию, поступил звонок в службу 102. Звонивший сообщил, что собирается заминировать ЦУМ. Сам же Юрий, как и его коллеги, утверждает, что в этот момент помогал переставлять парты в одном из учебных классов. В тот момент его мобильный находился в сумке в соседнем кабинете.

Изначально ничто не предвещало беды: учителя подтвердили алиби Юрия, директор школы дал ему хорошую характеристику. К делу педагога привлекли как свидетеля, но скоро переквалифицировали в подозреваемого. Интересно, что изначально экспертиза голоса лжетеррориста показала, что звонивший в ЧС и Юрий Пак – два разных человека. Но повторная экспертиза дала обратный результат. При том, что характер выражений и интонации говорившего свидетельствовали о том, что это человек явно необразованный, привыкший к тюремному жаргону, скорее всего отбывающий наказание уголовник. Лжетеррорист грубым прокуренным голосом объяснял диспетчеру, что хочет отомстить «мусорам» за несправедливо данный ему срок. При этом где-то в отдалении слышался собачий лай, а вот что-либо похожее на детские голоса, записано не было, хотя в момент звонка в школе, где работает Юрий Пак, как раз была большая перемена.

Однако эксперты на все эти детали почему-то не обратили внимания, сделав вывод, что Юрий Пак умеет менять свой голос. И, хотя мотив учителя выяснить так и не удалось, ему все равно дали срок. Это ли не фокус високосного года?

Сибирская язва

Сибирская язва в Карагандинской области – еще один шокирующий эпизод ушедшего года. Многие-то думали, что это смертельно опасное заболевание человечество давным-давно победило. А тут вдруг началось. В июне в селе Еркиндык Карагандинской области объявили чрезвычайную ситуацию. По границе села вырыли ров, на въезде установили блокпосты. В течение трёх дней в больницу попали восемь человек со страшным диагнозом. Двое из них скончались.

Позже вспышка сибирской язвы произошла в Актогайском районе на зимовке Ушарал. Диагноз подтвердился у трех человек. Двое из них — супруги — забили больного бычка из своего подворья и продали мясо по подложным документам.

Нияз

Зато история карагандинца Нияза Сундиталиева – пример выдающегося человеколюбия. О нашем Ниязе узнала вся страна после его необыкновенного поступка. Уже не первый год из-за травмы позвоночника, полученной после случайного падения из окна, молодой парень прикован к постели. Много лет он собирал деньги на дорогостоящую операцию зарубежом. А когда на счету накопилось пять с половиной миллионов тенге, молодой человек вдруг принял решение перевести их на счет Добровольного общества «Милосердие» Аружан Саин. Этот поступок сделал Нияза героем. Его пригласили пройти бесплатную реабилитацию в индийской клинике. Номинировали на премию «Алтын Журек», пригласили на форум с участием президента и, наконец, аким Карагандинской области вручил Ниязу диплом и ­­денежный сертификат на 200 тысяч тенге как лауреату молодежной прем­и­и «Кайнар в номинации­­ «От чистого сердца».

Месть прокурорам

Еще одно небывалое событие имело место в октябре. В Карагандинской области одновременно сняли с должностей трех прокуроров. А их шефу Аскару Секишеву объявили выговор. Всего этого добился житель Темиртау, который пожаловался руководству Генеральной прокуратуры на беззаконие.

Канат Алпысбаев рассказал «Новому вестнику», как два года добивается наказания для убийц своего сына. Эта страшная история случилась в городе металлургов в сентябре 2014 года. Тогда группа молодых людей приехала в ночной клуб, где отдыхал 28-летний сын Каната Алпысбаева Мейрам. Между ними произошла драка, но парню удалось вырваться и уехать на своем «Субару». Визитеры догнали его в районе «тещиного ущелья», вытащили из автомобиля и застрелили из обреза охотничьего ружья. Перед судом предстал лишь один из участников той драки, трое его подельников не сели на скамью подсудимых.

Отец убитого поехал в Астану. Однако в Генеральной прокуратуре темиртаусца никто не хотел принимать. От отчаяния мужчина достал из сумки лезвие и стал кричать, что собирается покончить с собой. Только после этого генеральный прокурор его выслушал. В итоге трех карагандинских прокуроров освободили от должностей.

Каир под Карагандой

Другая неожиданность ушедшего года – пирамида, которую обнаружили карагандинские археологи в Шетском районе. Находка прославила Караганду на весь мир. Шахтерский край, который раньше называли «точкой в центре пустоты», удостоился сравнения с Каиром. Раскопанный посреди голой степи ступенчатый комплекс представляет собой действительно величественное сооружение — площадью 15 на 15 метров, высотой от полутора метров по периметру до четырех – в центре. Пирамида полностью каменная, она облицована вертикально стоящими плитами. Шетский мавзолей — первый в стране пирамидально-ступенчатый памятник. Историки пока не берутся делать предположений о том, почему древние жители Сары-Арки три тысячи лет назад придали строению такую необычную для своей культуры форму. Западные СМИ уже раструбили о сенсационном открытии: «Исследователи обнаружили ранее неизвестную пирамиду в далеких степях Казахстана — в шести тысячах километрах к северо-востоку от Египта… Археологам еще предстоит объяснить, что связывает культуры, которые якобы никогда не были в контакте и почему они возводили идентичные строения, несмотря на то, что их разделяли тысячи километров». Однако Игорь Алексеевич параллелей с фараонами не проводит.

Относя шетскую пирамиду к феномену бегазы-дандыбаевской культуры, карагандинцы рассуждают о том, что, судя по трудозатратам, которые пришлось совершить древним строителям, мавзолей возводился для знатной особы. Находка свидетельствует о том, что именно в эпоху бронзы на территории Центрального Казахстана возникло первое государство.

Пирамида оказалась практически полностью разграбленной. После древних вандалов современным ученым практически ничего не досталось. Все, что откопали в огромном комплексе, можно пересчитать по пальцам. Это керамические горшки, бронзовые иглы, наконечники стрел, подвеска в виде миниатюрного якоря и бронзовый нож. Кстати, нож уцелел только благодаря тому, что был спрятан не в основной яме, я рядом – с той стороны, где должны были лежать ноги покойника. Археологи засекли оружие с помощью металлоискателя.

Террористы

Минувшим летом в Казахстане впервые был введен желтый уровень террористической угрозы. После событий в Актобе, когда вооруженные бандиты напали на оружейные магазины и на войсковую часть, по всей стране были отменены массовые мероприятия. Граждан призвали к бдительности.

Спецслужбы проводили спецоперации. В Карагандинской области тоже задержали радикалов. Четверым жителям Жезказгана, призывавших к джихаду, дали от 6 до 12 лет лишения свободы. Члены группировки были связаны с «Аль-Каидой». Банда пропагандировала среди жителей Жезказгана идеи радикального ислама и призывала местных жителей отправиться в Сирию, чтобы совершить джихад.

Позже восьмерых террористов задержали в Балхаше. Один совершил самоподрыв в поселке Гульшат. Житель Балхаша, являющийся приверженцем нетрадиционного религиозного течения, создал в апреле ячейку из своих единомышленников. У каждого участника группы была своя роль и свои обязанности. Кто-то искал взрывчатые вещества, кто-то изготавливал самодельные взрывные устройства или искал автотранспорт и деньги. Террористов судили в Караганде. Оказалось, что все они — молодые люди, родившиеся в Карагандинской области. Все женаты. У каждого от двух до четырех детей разных возрастов. Ранее никто их них не был судим. Амир (руководитель) ячейки препятствий следствию не чинил. Он даже указал на все схроны с оружием. Заявил, что раскаивается, признал свою вину и поблагодарил Аллаха за то, что его задержали.

Трехъязычие

Досталось от Огненной обезьяны и детям. Малышам, поступившим в школу в прошлом году, придется учиться 12 лет. Также они получат трёхъязычие и пятидневку. Постепенно на новую методу перейдут и остальные классы. Все дети страны в итоге будут учиться по системе, которая пока действует лишь Назарбаевских интеллектуальных школах. Ожидается, что в результате подрастающее поколение будет свободно владеть тремя языками – казахским, русским и английским.

Радужные министерские планы общественность встретила в штыки. Никто не против сокращенной учебной недели. Но пятидневку вводят ценой урезания летних каникул. Один из летних месяцев малышам придется проводить за партами вместо того, чтобы оздоравливаться на речке. Не все просто и с трехъязычием. Конечно, какой родитель откажется от того, чтобы его ребенок знал помимо родного еще два языка? Но большой вопрос, как новая система будет вводиться. Разве смогут предметники за пять лет выучить язык настолько, чтобы объяснить физику на английском, а историю – на казахском? И не приведет ли это в реальности к двойным стандартам и коррупции?