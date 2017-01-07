Сегодня, 7 января, Рождество!

Чем еще известен этот день?

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января.

Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

7 января 1785 — Французский аэронавт Жан Пьер Франсуа БЛАНШАР вместе с американцем Джоном ДЖЕФРИССОМ первым пересек Ла-Манш на воздушном шаре. Во время полета стих ветер, и воздушный шар стал снижаться над морем. Бланшар и его пассажир были вынуждены расстаться с частью своей одежды.

7 января 1876 — В Лондоне открыт первый в мире искусственный каток. Англичане с вострогом восприняли это, но всего день спустя обнаружили, что коньки подорожали вдвое, хотя коньки представляли собой лишь полозья на шнурках.

7 января 1914 — Первый пароход прошел через Панамский канал

7 января 1990 — Впервые с момента открытия в 1275 году закрыта для публики Пизанская башня.

7 января 1995 — Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заложил первый камень в основание восстанавливаемого храма Христа Спасителя. На восстановление Храма была пожертвована сумма, эквивалентная шестистам миллионам долларов.