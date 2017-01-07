- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Продукты питания уже некуда девать.
Пострадавшим при взрыве в Шахане продолжает поступать помощь. Продукты, одежду и деньги присылают со всех регионов страны. По словам волонтеров, желающих помочь оказалось больше, чем ожидалось, сообщает телеканал КТК.
Склад продовольствия уже переполнен. Пострадавшим раздают продукты по третьему кругу. А ещё у волонтеров остается центнер мяса. При этом в ближайшие время ожидается еще одна посылка, на этот раз из Южно-Казахстанской области – это более 300 килограммов отборной вырезки, 2 тонны муки, риса и других круп.
За два дня на благотворительный счёт казахстанцы перечислили уже больше 40 миллионов тенге. И именно в деньгах, по словам волонтеров, сейчас больше нуждаются пострадавшие.
Светлана Ержуманова, волонтер: «Сегодня муку раздавали аж по 50 килограммов. Они говорят: уже больше не надо. Один парень пришел: «Неужели это все мне? Можно, я это брать не буду?». А мы ему говорим: «Это вам помощь пришла». Нам бы желательно материальную помощь теперь, потому что нам нужны деньги на покупку квартир, мебели, одежды. Потерпевший дом у нас один, не десять, а один».
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32430 материалов.
Посетители оставили 187121 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Странно, акимат говорил, что сам купит квартиры. А теперь , оказывается, купят жители Казахтана
....
07 января, 2017 в 11:43
Раздайте продукты более нуждающимся в них…детям в детский дом,малообеспеченным семьям,бомжам наконец….
Яромира
07 января, 2017 в 11:46
На 9 дней,40 дней оставтье продукты.если по уму сохранить продукты,то ещё много раз можно будет быть благодарным.тем более зима,мясо на улице держать можно.
Порой человеческую натуру понять нелегко,нет помощи-плохо,много ее-тоже плохо,деньги подавай.всему своё время.
GRAD
07 января, 2017 в 11:53
Люди еще не отошли от шока. И наш простой менталитет не позволит людям брать «про запас». Есть может быть возможность сохранить как-то продукты? Ведь никому на известно когда люди заселятся в жилье. И хватит ли людям того,что они взяли для походных условий? Вот. Дожили. Сами создаем «стратегический запас». Сами выживаем. Может есть смысл сделать все полностью автономным? По типу-вольного города. Ведь есть же в поселке группа самоуправления,которая реально решает нужды людей? Поставить генератор и самим регулировать потребности в электроэнергии. Пробурить скважину и все делать самим. Ведь нашли же возможность отапливать целый поселок самим? Уголь и дрова свои,личные,выносили золу,наняли кочегара. Почему бы электроэнергию и воду не иметь свои? Если поселок до сих пор «на плаву»-значит есть средства для выживания. «Мы» уже все давно «вскладчину» живем.
02556
07 января, 2017 в 12:44
А зачем тогда спрашивается нужны будут эти председатели,комиссии всякие?!народ и так сам себе предоставлен в полном объёме,все по своей инициативе и за свой счёт,т.к.плевать хотел аппарат на все это…
Двумя годами раньше умер отец друга,дык на кладбище не могли пробраться(Шахан),акимат выделил маленький манипулятор который больше пяти метров не двинул дороги ….пришлось за свой счёт нанимать частника,который справился на ура.я негодую…
GRAD
07 января, 2017 в 14:44
Не верю что в области нет хранилища для пищевой продукции… Если в избытке-положите на сохранность, утвердите лиц ответственных за качество и количество вплоть до грамма,глазом маргнуть не успеем как весна придёт..не приведи Господь снова поплывем..может эти продукты и провизия пригодится другим людям,назад же отдавать не будут.
GRAD
07 января, 2017 в 14:52
И название статейки брутально … отказываются…если действительно переизбыток,что теперь брать сверх нормы?!у нас не такой менталитет у Шаханских.у кого то родные есть,друзья кто выручил в трудный час,дык что же теперь на этом горе хапать все подряд?!мы не такие.
GRAD
07 января, 2017 в 15:07
Созванивался сейчас с людьми…по смеялся от души…ТОНН МЯСА это рефрежираторами везут должно быть ….хватит хоть читателей в блуд вводить…тонны…молчите если низнаете не шиша
GRAD
07 января, 2017 в 15:20