Пострадавшие в Шахане отказываются от тонн мяса и крупы

Продукты питания уже некуда девать.

Пострадавшим при взрыве в Шахане продолжает поступать помощь. Продукты, одежду и деньги присылают со всех регионов страны. По словам волонтеров, желающих помочь оказалось больше, чем ожидалось, сообщает телеканал КТК.

Склад продовольствия уже переполнен. Пострадавшим раздают продукты по третьему кругу. А ещё у волонтеров остается центнер мяса. При этом в ближайшие время ожидается еще одна посылка, на этот раз из Южно-Казахстанской области – это более 300 килограммов отборной вырезки, 2 тонны муки, риса и других круп.

За два дня на благотворительный счёт казахстанцы перечислили уже больше 40 миллионов тенге. И именно в деньгах, по словам волонтеров, сейчас больше нуждаются пострадавшие.

Светлана Ержуманова, волонтер: «Сегодня муку раздавали аж по 50 килограммов. Они говорят: уже больше не надо. Один парень пришел: «Неужели это все мне? Можно, я это брать не буду?». А мы ему говорим: «Это вам помощь пришла». Нам бы желательно материальную помощь теперь, потому что нам нужны деньги на покупку квартир, мебели, одежды. Потерпевший дом у нас один, не десять, а один».