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Всего в исследовании участвовало 122 страны.
Казахстан занял 119-е место в ежегодном рейтинге стоимости жизни в разных странах мира, составленном международным информационным порталом Numbeo. По сравнению с прошлым годом страна сдала 57 позиций (62-е место в 2015-м).
Всего в исследовании участвовало 122 страны. В десятку самых доступных для проживания вошли Индия (122-е место), Молдова (121), Пакистан (120), Казахстан (119), Непал (118), Украина (117), Грузия (116), Алжир (115), Азербайджан (114) и Колумбия (113).
Как сообщает krisha.kz, государства сравнивали по ряду параметров, в том числе стоимости аренды жилья, продуктов и услуг, а также ценам на проезд в общественном транспорте. По данным портала, месячная аренда однокомнатной квартиры в центре (в среднем по городам РК) обойдётся в 92 тысячи тенге, цена абонемента в фитнес-клуб составит 14 тысяч, билета в кино — 1 200 тенге. При этом 1.5-литровая бутылка воды стоит 141 тенге, пакет молока — 244 тенге, килограмм картошки — 115 тенге, а за проезд в автобусе придётся выложить 80 тенге. Среди стран бывшего Советского Союза выше Казахстана в рейтинге также расположились: Армения (101), Россия (91), Беларусь (88), Узбекистан (72), Литва (68), Латвия (67), Эстония (58). Самым дорогим местом для проживания были признаны Бермудские острова. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем — Багамские острова. Также в десятку лидеров вошли Норвегия, Исландия, Дания, Сингапур, Люксембург, Кувейт и Гонконг.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Дешевый относительно мировых цен. А относительно местных зарплат входит в тройку самых дорогих. Зарплат и пенсий хватает на 2 недели, если ничего из одежды и каких-либо вещей не покупать. Коммуналки дорогущие.
....
07 января, 2017 в 11:38
Что за «лепёхи» ??? В утишение чтоли?!тут всем и вся плевать если ты не отчисляешь налоги,и бомж.многое менять нужно.
GRAD
07 января, 2017 в 11:39
Дешёвая для жизни тех, у кого много долларов и евро….
Alex1
07 января, 2017 в 12:55
Хоть раз правильный график. За Непалом нам самое место. Стране, где есть вся таблица Менделеева! Кроме как позором это назвать нельзя. Наши зарплаты можно только с Непалом сравнивать. Радуйтесь господа, мы потенциальные гастробайтеры. В России зарплаты уже 50-60 тыс рублей. На наши 300 тыс. Пенсии у нас, как чаевые в Монголии. Я уже подумываю на работу в Россию ехать летом. Позор нашим чиновникам. Правительство ау-у-у-у. Почему доллар до сих пор не 280? Почему народ накопить на отдых в Турции не может?
Да уш!!!
07 января, 2017 в 13:50
гражданином Непала, кстати, считается каждый, кто зачат не-палкой и не-пальцем..
Александр
07 января, 2017 в 14:37
Я вам, конечно, желаю в России зарплату в 60 тысяч — но в сказки не верю.
СРЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ зарплата в России — 35 тысяч в декабре 2016 — и картина ровно такая же, как «средняя 130 тысяч тенге» у нас.
60 тысяч — это ХОРОШАЯ зарплата в Москве, но никак не в России.
KO
07 января, 2017 в 15:40
В Москве это мало.
Сын уехал год назад. Воронеж. IT. Работа по «удалёнке».
60. В самом Воронеже макс. предлагали 55-58, полный рабочий день.
Аренда 2-х комнатной меньше чем у него было в Астане. В Астане полтора года назад у него выходило около 240,000. Аренда — 85, коммуналка
Да. Могли бы и больше пожелать. Жалко Вам, что ли ?
ЯДолгоМолчал
07 января, 2017 в 17:15
Мне не жалко. Могу пожелать сколько угодно — хоть мильён.
Просто знаю РЕАЛЬНУЮ ситуацию в России. И она совсем не так радужна, как поют некоторые.
Чтобы зарабатывать такие копейки — вашему сыну не было нужды ехать в Воронеж. В разЫ большие деньги на удаленке можно зарабатывать прямо здесь. С учетом гораздо более низких цен — здесь жить выгоднее.
Что делать квалифицированному IT в Астане — для меня тем более загадка. И город не ахти, и цены запредельные. Выгоды никакой…
KO
07 января, 2017 в 18:54
Я уже договариваюсь о вахтовом методе работы в РФ.то,чем я занимаюсь здесь и то же самое в РФ по зарплате-почти в три раза выше в РФ или той же Канаде
GRAD
07 января, 2017 в 14:19
Легко! Нужны строители для работы на ДВ. В неограниченном количестве.
35-45 тыс руб — гарантировано. Могу телефончик поискать человека, набирающего бригады в Караганде.
KO
07 января, 2017 в 15:41
Ну вот и «Чемодан, вокзал….» выплыл.
Вы не волнуйтесь, уезжают. И с каждым днём всё больше и больше.
Несколько лет и заживёте.
ЯДолгоМолчал
07 января, 2017 в 17:40
«Чемодан-вокзал» вы только что сами изобрели. И в мыслях не было.
Я на полном серьезе. Знакомый подбирает непьющих мужиков (в первую очередь) в бригады.
Мне-то что беспокоиться. Я точно такой же — «потомок понаехавших». Просто не строитель по специальности. Хоть и на стройке подрабатывал отделочником — но давно это было.
KO
07 января, 2017 в 18:45
Маловато
Alex
07 января, 2017 в 19:08
Статья еще больше на нервы действует, Не надо контекст выдергивать пусть по всем параметрам проведут, посмеемся))
прав
07 января, 2017 в 14:19
И может не для жизни,а для существования дешевой?!и то спорно…у нас летом бичи возле попойки расположились,там гаражный массив брошенный, так им удовольствия вдоволь,лето было,открытое небо,звезды ,воздух,деревья ,живи не хочу….а если у нас человек немного оступился нормальный,цивильный,вон с работы!статью в трудовую и расчетные жди пол года!все требует больших перемен,искренних и от народа,а ни то что там подряд агашек тянут друг друга,папа сына,дядя тетю,двоюродную сестру с аула которая получит жильё в кротчайшие сроки как оралманка за бесплатно и не сможет в итоге тебе в ЦОНе подсказать как заполнять бланк,даже образца не найдёт….зато егов!!!!бросьте дурью заниматься, делайте нормальные и серьёзные дела в новом году,хватит этих обещалок и открытий новых Аля халяву контор за счёт налогоплательщиков.
GRAD
07 января, 2017 в 14:28
По сравнению с прошлым годом страна сдала 57 позиций
Это и есть показатель падения уровня жизни
за прошедший год
С новым годом !!
Штрек Иван
07 января, 2017 в 18:13