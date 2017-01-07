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Работы по устранению дефекта были завершены в 2.33 ночи 7 января.
Об устранении аварии на трубопроводе сообщили в ТОО «Теплотранзит Караганда». Передает МИА «Казинформ«.
«6 января в 19.00 возник дефект на обратном трубопроводе магистрали М3. В результате 44 дома микрорайона Восток были переведены на ухудшенный режим. Работы по устранению дефекта были завершены в 2.33 ночи 7 января. В 6.30 утра теплоснабжение было переведено на нормальный режим. Всего в устранении дефекта и запуске было задействовано 6 единиц техники и 18 человек», — сообщила пресс-служба предприятия.
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Я б того главного по тепло энергоснабжению за ножку да об дорожку,без права занимать гос.должности всю жизнь.пусть идёт слесарем или сварщиком машет там же за 50 тысяч.
GRAD
07 января, 2017 в 11:45
Не надо врать. Восток 1 был без тепла с 11 часов 6го и до 9 часов 7го.
vasya
07 января, 2017 в 12:38
Мне знакомый рассказывал, как капиталили нашу Тец. Поверьте, ягодки ещё впереди. Там половину хлама бушного воткнули.
Да уш!!!
07 января, 2017 в 13:53
Будто мы не знаем как это делается….мол замена задвижек,электро двигателей ,сальниковой системы,системы контроля,тарировка и калибровка датчиков….все по бумагам прошло,поляну накрыли,попили погуляли и сдали в эксплуатацию. А по сути ничего не делалось,сейчас все что не временно-то постоянно…отголоски СССР.
Хотя просто нужно было проводить ревизию,испытания сетей тепло водоснабжения под нагрузкой летом,и детективные участки выявливать.да уж чего говорить…как был бардак,так и будет….жаль что сидят эти «принявшие» в кабинетах с докладами нехилыми,а простые трудяги их косяки расхлебывают среди ночи в клубах пара,и мол обещают заплатить…кинул по 2000 тысячи и будь здоров,по себе знаю.
GRAD
07 января, 2017 в 14:11
А если хлам не втыкать, то на чём тогда деньги «зарабатывать»?
Санёк
07 января, 2017 в 14:43