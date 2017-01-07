В МВД рассказали, кому не требуется временная регистрация

Регистрация не требуется родственникам и гостям.

Заместитель главы МВД РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал поправки в законодательство в части регистрации граждан, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Регистрация не требуется родственникам и гостям.

«Введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца. При этом она не требуется так называемым временным жильцам – согласно Закону «О жилищных отношениях», это граждане, которым собственник жилья предоставил право временного проживания без взимания с них платы. К ним относятся родственники и гости», — отметил Ерлан Тургумбаев.

По словам заместителя министра, необходимость регистрации не является новым требованием. В 1993 году был введен институт регистрации в стране, и граждане, прибывшие на новое место жительства, должны проинформировать о своем адресе.

Регистрация необходима для мониторинга внутренней миграции.

В 2016 году в Казахстане регистрацию оформили 1,2 миллиона человек и еще 750 тысяч зарегистрировались по месту временного пребывания.

В последнее время, как прокомментировал Ерлан Тургумбаев, участились случаи, когда владельцы квартир не дают согласия жильцам на регистрацию. А это приводит к тому, что граждане, чтобы не нарушать законодательство, вынуждены искать возможности для оформления фиктивной регистрации.

«Нередко по таким адресам зарегистрированы десятки и даже сотни человек. При этом, где они на самом деле, никто не знает. Этой ситуацией пользуются и криминальные элементы, и, как показали события в Актобе и Алматы, последователи экстремистских течений. В этой связи принятым в конце 2016 года Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» введен ряд дополнительных мер», — сказал Ерлан Тургумбаев.