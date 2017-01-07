Аварийный дом в Шахане подключили к котельной мощностью 400 киловатт

Все четыре подъезда дома уже снабжаются электричеством, проверены, но еще не подключены водопроводные и канализационные сети.

К аварийному дому в Шахане Карагандинской области подключена модульная котельная мощностью 400 киловатт, передает Today.kz.

«Эта котельная мощнее, чем предыдущая: та была вертикальной, новая – горизонтальная и имеет все датчики контроля давления и температуры», — сообщил аким Шахтинска Сержан Аймаков.

В настоящий момент проводятся работы по подключению к теплоснабжению потребителей. Полное подключение дома будет завершено 8 января.

Как сообщили в пресс-службе аппарата акима Карагандинской области, все четыре подъезда дома уже снабжаются электричеством, проверены, но еще не подключены водопроводные и канализационные сети.

«С 4 января в регионе работает фонд по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧС. В фонд уже поступил 41 миллион тенге. Выплаты по возмещению затрат пострадавшим жителям дома начнутся с 9 января», — сообщили в пресс-службе аппарата акима области.