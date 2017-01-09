Спасатели вызволили карагандинку, которую заперли на балконе маленькие дети (видео)

Эта услуга обошлась ей в 80 тенге

Сотрудники карагандинской службы спасения вызволили горожанку, которую на балконе случайно заперли маленькие дети. На морозе женщина простояла больше часа. Ее крики услышали прохожие и вызвали помощь.

Спасатели спустились с крыши дома на балкон и открыли женщине дверь. Сообщается, что спасение обошлась женщине в 80 тенге.

Напомним, в начале января карагандинцы получили квитанции с новой графой — за услуги спасения. В месяц эта услуга стоит 80 тенге. Спасатели сообщают, что платеж добровольный. И предупреждают, что если карагандинец будет стабильно оплачивать, то в любое время может воспользоваться услугами фирмы бесплатно.