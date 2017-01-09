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Эта услуга обошлась ей в 80 тенге
Сотрудники карагандинской службы спасения вызволили горожанку, которую на балконе случайно заперли маленькие дети. На морозе женщина простояла больше часа. Ее крики услышали прохожие и вызвали помощь.
Спасатели спустились с крыши дома на балкон и открыли женщине дверь. Сообщается, что спасение обошлась женщине в 80 тенге.
Напомним, в начале января карагандинцы получили квитанции с новой графой — за услуги спасения. В месяц эта услуга стоит 80 тенге. Спасатели сообщают, что платеж добровольный. И предупреждают, что если карагандинец будет стабильно оплачивать, то в любое время может воспользоваться услугами фирмы бесплатно.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
То-то же!!! А на что ещё можно рассчитывать от спасателей? У меня к примеру нет балкона.
Лилия
09 января, 2017 в 13:08
Спецом гражданка заперлась
Ванина
09 января, 2017 в 13:36
Интересно узнать, какие услуги входят в такую сумму. Спуститься на веревке с крыши и раскурочить дверь? Мамаше было бы намного проще и дешевле самой аккуратно разбить стекло в двери.
Серик
09 января, 2017 в 13:39
Пластиковые двери открываются специалистами без всяких раскурочиваний и битья стекол на раз.
Гражданин
09 января, 2017 в 14:06
Хорошая реклама, но нет!
Гражданин
09 января, 2017 в 14:07
Случаи в жизни разные бывают. за 960 тг. в год — это некая страховка, я считаю что это недорого. у меня вопрос, есть ли ограничения по выездам у спасателей, вдруг каждую неделю такое будет повторяться у нее, спасатели всегда будут к ней приезжать или скажут, что всё услуга разовая.
читатель
09 января, 2017 в 14:13
не, при повторе дамочку спустят на верёвке вниз, не ломая дверей. Остроты ощущений хватит чтобы третий раз не испытывать судьбу
один из массы
09 января, 2017 в 14:43
Вы, кстати, подняли очень важный вопрос. Нужен публичный договор-оферта. Хотя бы простыми словами бы описать, кто кому чего должен, кто на что имеет право и т.п.
Думаю, рекламодатель, если читает тут наши комментарии, должен уловить посыл.
Kote
09 января, 2017 в 14:52
960 тенге в год, с города 55000000 выходит…иду работать в чс…
Алексей
09 января, 2017 в 14:59
Реально дурость вызывать спасателей. А большая дурость — поймать воспаление лёгких. Было б проще стеклопакет разбить, чем мёрзнуть на балконе, а потом на таблетки работать.
Да уш!!!
09 января, 2017 в 15:12
в квартире — дети маенькие, скорее всего под дверью стояли.
мимо проходила
09 января, 2017 в 17:23
Да хоть под десятью дверями. Вы на свои балконные двери посмотрите. Там этот пенопласт в пластике, на раз ногой выбить.
Да уш!!!
09 января, 2017 в 19:50
Зачем выбивать дверь, если можно просто открыть?
мимо проходила
09 января, 2017 в 23:08
Это реальный пиар как гайцы на прихановском масту разорились потом через два дня этих же гайцов хволили за спасение вадилы вот только года они вадилу спасали он же стояли на мосту тут тоже самое обгадились с квитанциями где свою услугу вписали в общую сумму вот и замутили ото видео
Юра
09 января, 2017 в 15:58
При угрозе жизни, в данном случае жизни детей, оставшихся одних дома, подобные услуги оказываются на бесплатной основе. Нужно было звонить на 112. Для этого есть оперативно-спасательный отряд ДЧС.
гость
09 января, 2017 в 16:53
Когда я потеряла ключи, ко мне через крышу в форточку зашли спасатели и открыли дверь изнутри. 5000 тенге — 3 года назад.
мимо проходила
09 января, 2017 в 17:20
Эта услуга нужна неряхам, ротозеям, растеряхам. А на балконную дверь нужно двойную ручку ставить.
Ибо нефик
09 января, 2017 в 19:52
Вообще эти спосатели должны кошек спасать с деревьев и сасульки сбивать а людей спасать должны профи из дчс, не плотил и не буду платить
Юра
09 января, 2017 в 19:58