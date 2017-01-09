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Там разместили петицию с требованием отменить закон граждан по месту регистрации
Жалобу на сайте Avaaz.org написали 5 января, сейчас петиция набрала уже более шести тысяч подписей. Доступ к странице возможен только с помощью прокси-сервера.
— С 2017 года граждане 48 стран могут посетить Казахстан без визы. Гражданам некоторых государств даже предоставили возможность пребывать в нашей стране до 3 – х месяцев. На этом фоне выглядит абсурдным требование регистрации у казахстанских граждан в течении 1 месяца,-
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Дурдом продолжается.Пусть откроют свободный выезд из страны,посмотрят сколько их останется.Походу законы у нас с палаты №6 исходят,не иначе.
Nikolay
09 января, 2017 в 14:06
Браво Николай!
поэтому билеты на Авиа и ЖД транспорт дороже ИЗ казахстана даже если ехать-лететь ближе!!
Были бы дешевле билеты чем из россии, здесь уже никого бы не было
(у кого голова варит)
местный житель
09 января, 2017 в 15:36
Ежегодно согласно статистике эмигрирует на ПМЖ порядка 30 тыс чел., это почти 1 город в год !!!
Jähr
09 января, 2017 в 15:50
Что за бред?
Выезд давно свободен. Никто никого не держит.
Вот ждут ли вас ТАМ — вот вопрос.
поэтому билеты на Авиа и ЖД транспорт дороже ИЗ казахстана даже если ехать-лететь ближе!!
—-
Билеты ИЗ России в Казахстан дороже.
Баке
09 января, 2017 в 23:40
«Ты чей холоп?» ©
Гражданин
09 января, 2017 в 14:09
Интересно бы узнать, с какой формулировкой заблокировали сайт петиций.
А вообще первая мысль, которая пришла в голову, это шутка КВН команды Камызяки про камызякский суд:
«- Я протестую!
— Ты у нас кто? Ты адвокат. Вот и заткнись, адвокат.»
впвапвап
09 января, 2017 в 14:30
Все легальные и законные способы проявления недовольства перекрывают. Довольно глупо… Ведь людям оставляют только нелегальные и незаконные…
электорат
09 января, 2017 в 21:37