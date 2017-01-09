В Казахстане заблокировали ещё один сайт с петициями

Там разместили петицию с требованием отменить закон граждан по месту регистрации

Жалобу на сайте Avaaz.org написали 5 января, сейчас петиция набрала уже более шести тысяч подписей. Доступ к странице возможен только с помощью прокси-сервера.

— С 2017 года граждане 48 стран могут посетить Казахстан без визы. Гражданам некоторых государств даже предоставили возможность пребывать в нашей стране до 3 – х месяцев. На этом фоне выглядит абсурдным требование регистрации у казахстанских граждан в течении 1 месяца,-