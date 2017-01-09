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Для участия нужно отправить фото с любимцем в новогодней обстановке
Карагандинские зоозащитники проводят конкурс «Я и мой друг». Для участия нужно отправить фотографию со своим домашним питомцем. Фото должны быть на новогоднюю тематику, а победитель будет выявлен с помощью программы «Рандом».
Участников конкурса и просто желающих погулять со своими домашними любимцами приглашают на вечеринку. Там организаторы обещают полосу препятствий и кошачий конкурс красоты. Встреча состоится 14.01.2017 в Темиртау, на парковке торгового дома «Нур-ра» в 6 микрорайоне. Начало в 20.00
Там же проведут благотворительную акцию для братьев наших меньших. Все желающие могут привезти корма, лекарства и всё, что может пригодиться для бездомных животных.
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Куда я могу отправить фотографию?
Макс
09 января, 2017 в 17:22
Как отправить фото
Снежана
09 января, 2017 в 21:26