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Власти подвели итоги акции по легализации
Сегодня, 9 января, власти подвели итоги акции по легализации имущества и денег. Получилось, что жители Карагандинской области вывели из тени 820 объектов недвижимости и 124,8 миллиарда тенге. Всего же в нашем регионе легализовано денег и имущества на 137,7 миллиарда тенге.
Легализацией недвижимости, которая находится на территории Казахстана, занимались акиматы. За все время акции они приняли больше 1300 заявлений. Из них положительные решения приняты только по 756. В итоге жители нашей области вывели из тени 820 жилых и нежилых объектов. Их стоимость оценивается в 12,9 миллиарда тенге. Лидером стала Караганда. Жители областного центра легализовали 288 объектов на 6,7 миллиарда тенге. Второе место занимает Жанааркинский район с показателем в 154 выведенных из тени объектов. А третье место у Жезказгана. Здесь легализовано 73 объекта. А вот Каражал оказался в аутсайдерах. Здесь легализовано всего 5 объектов.
По словам заместителя руководителя управления экономики и финансов Ардак Саттыбаева, налог на легализованное имущество составит около 60 миллионов тенге.
Что касается легализации денег и имущества за рубежом, то тут акция закончилась с показателем в 124,8 миллиарда тенге. Жители Карагандинской области подали в органы госдоходов 725 специальных деклараций. По ним выведено из тени 123,9 миллиарда тенге в денежном выражении, а также иностранной недвижимости на 119,5 миллиона тенге и долей участия в иностранных фирмах – на 650 миллионов тенге.
По словам и.о. начальника департамента госдоходов Кайрата Оркашбаева, в госбюджет от сборов за легализацию поступило 13 миллионов тенге.
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Смотри Ушлепок сколько воров. О каком ты тут светском государстве нам поёшь?
Да уш!!!
09 января, 2017 в 15:13
Какие жители,это ворюги самые натуральные,их стрелять нужно,а воры ворам легализацию устраивают,конечно не просто так,а нам тут втирают про жителей,ужас дикий.Я требую открыть свободный выезд из страны,пусть друг у друга воруют и легализутся,вообще уже
Nikolay
09 января, 2017 в 16:03
Николай, какой свободный выезд из страны? Он давно открыт. Выбирайте страну и оформляйтесь. Туда, где готовы вас принять. Говорю вам как бывший соотечественник. А в отношении ворюг — кто то выделяет на борьбу с ними миллиарды тенге, а т. Сталин выделил два кладбища…
Иностранец
09 января, 2017 в 20:54
Над вами опять ваши ханы и байки глумятся!
Казбек
09 января, 2017 в 23:51