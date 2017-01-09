Жители Карагандинской области легализовали денег и имущества на 137,7 миллиарда тенге

Власти подвели итоги акции по легализации

Сегодня, 9 января, власти подвели итоги акции по легализации имущества и денег. Получилось, что жители Карагандинской области вывели из тени 820 объектов недвижимости и 124,8 миллиарда тенге. Всего же в нашем регионе легализовано денег и имущества на 137,7 миллиарда тенге.

Легализацией недвижимости, которая находится на территории Казахстана, занимались акиматы. За все время акции они приняли больше 1300 заявлений. Из них положительные решения приняты только по 756. В итоге жители нашей области вывели из тени 820 жилых и нежилых объектов. Их стоимость оценивается в 12,9 миллиарда тенге. Лидером стала Караганда. Жители областного центра легализовали 288 объектов на 6,7 миллиарда тенге. Второе место занимает Жанааркинский район с показателем в 154 выведенных из тени объектов. А третье место у Жезказгана. Здесь легализовано 73 объекта. А вот Каражал оказался в аутсайдерах. Здесь легализовано всего 5 объектов.

По словам заместителя руководителя управления экономики и финансов Ардак Саттыбаева, налог на легализованное имущество составит около 60 миллионов тенге.

Что касается легализации денег и имущества за рубежом, то тут акция закончилась с показателем в 124,8 миллиарда тенге. Жители Карагандинской области подали в органы госдоходов 725 специальных деклараций. По ним выведено из тени 123,9 миллиарда тенге в денежном выражении, а также иностранной недвижимости на 119,5 миллиона тенге и долей участия в иностранных фирмах – на 650 миллионов тенге.

По словам и.о. начальника департамента госдоходов Кайрата Оркашбаева, в госбюджет от сборов за легализацию поступило 13 миллионов тенге.