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Котел, который он обслуживал, местные истопники называют «ракетой»
С момента взрыва котла в Шахане прошло больше недели. А кочегар Мейрамбек Жиенбаев, дежуривший в тот злополучный вечер, до сих пор не найден. Его супруга — Фатима Бухарбаева — тяжело вздыхает, вспоминая события 1 января. Женщина повторяет то, что уже неоднократно рассказывала: после взрыва муж прибежал домой весь грязный, одежда была насквозь промокшая, на лице — большие ожоги. Сообщил жене о взрыве газового баллона, о том, что на котел упала бетонная плита. Но он успел выскочить. Ничего с собой не прихватил: в подвале остался его пакет и телефон с зарядным устройством. Мужчина был дома не больше шести минут. И снова ушел: сказал, что ему срочно надо к кассиру Ирине. После этого его никто не видел.
Соседи отзываются о Майрамбеке Жиенбаеве хорошо. Говорят, что никогда не видели, чтобы он пил или курил. Никогда ни с кем не ругался. Всех хулиганов обходил стороной. А по праздникам, чтобы к нему не приставали местные алкаши, старался ходить на работу вместе с маленькими детьми. Вот и днем 1 января в котельную он водил свою племянницу — ученицу третьего класса. Однако ночью девочки рядом с кочегаром не было. Еще засветло дядя отправил ее домой спать.
Фатима также рассказала, что их семья приехала в Казахстан всего три года назад — из Узбекистана, где оба супруга родились.
Где находится Майрамбек, не известно. Полиция не может его найти. Показания истопника крайне важны для следствия. По поселку ходят упорные слухи, что причиной обрушения мог быть и не котел, а как упомянула Фатима, газовый баллон. Хотя большинство шаханских кочегаров придерживаются версии именно с котлом. Он был не горизонтальный, как в соседних домах, а вертикальный. Местные истопники такую модель называют «ракетой». Взрыв они объясняют неисправностью клапанов, которые должны были автоматически открыться и выпустить лишний пар. Но, как известно, в тот вечер в Шахане на четыре часа отключили электричество: насосы в котельной встали. Воду не откачивали. Кипяток в котле превращался в пар, скапливался под крышкой, которая в итоге не выдержала.
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Почему до сих пор замалчивается причина отключения электроэнергии? Что это, авария или норма для Шахана?
Можно ли устраивать показы энергии будущего, если даже не могут обеспечить бесперебойность энергии прошлого?
Ильдар Репкин
09 января, 2017 в 16:41
хм, истопники, может источники всё же
Ди
09 января, 2017 в 17:19
Истопник, это тот кто печь топит.
Лилия
09 января, 2017 в 19:28
Истопник- это тоже самое, что и кочегар
interceptor
09 января, 2017 в 19:59
Какой бы ты небыл хороший Мейрамбек. Всё равно ты крайний. И всем плевать, если даже плита упала на котёл. Судить нужно тех, кто разрешил пробивать перекрытие и нарушать геометрию здания.
Ибо нефик
09 января, 2017 в 20:01
Почему пишут, что причиной трагедии был котёл? Есть результаты экспертизы? Журналисты, вы в своём уме, без экспертизы обвинять кочегара?
Ибо нефик
09 января, 2017 в 20:09