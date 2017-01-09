Шаханский кочегар до сих пор не найден (видео)

Котел, который он обслуживал, местные истопники называют «ракетой»

С момента взрыва котла в Шахане прошло больше недели. А кочегар Мейрамбек Жиенбаев, дежуривший в тот злополучный вечер, до сих пор не найден. Его супруга — Фатима Бухарбаева — тяжело вздыхает, вспоминая события 1 января. Женщина повторяет то, что уже неоднократно рассказывала: после взрыва муж прибежал домой весь грязный, одежда была насквозь промокшая, на лице — большие ожоги. Сообщил жене о взрыве газового баллона, о том, что на котел упала бетонная плита. Но он успел выскочить. Ничего с собой не прихватил: в подвале остался его пакет и телефон с зарядным устройством. Мужчина был дома не больше шести минут. И снова ушел: сказал, что ему срочно надо к кассиру Ирине. После этого его никто не видел.

Соседи отзываются о Майрамбеке Жиенбаеве хорошо. Говорят, что никогда не видели, чтобы он пил или курил. Никогда ни с кем не ругался. Всех хулиганов обходил стороной. А по праздникам, чтобы к нему не приставали местные алкаши, старался ходить на работу вместе с маленькими детьми. Вот и днем 1 января в котельную он водил свою племянницу — ученицу третьего класса. Однако ночью девочки рядом с кочегаром не было. Еще засветло дядя отправил ее домой спать.

Фатима также рассказала, что их семья приехала в Казахстан всего три года назад — из Узбекистана, где оба супруга родились.

Где находится Майрамбек, не известно. Полиция не может его найти. Показания истопника крайне важны для следствия. По поселку ходят упорные слухи, что причиной обрушения мог быть и не котел, а как упомянула Фатима, газовый баллон. Хотя большинство шаханских кочегаров придерживаются версии именно с котлом. Он был не горизонтальный, как в соседних домах, а вертикальный. Местные истопники такую модель называют «ракетой». Взрыв они объясняют неисправностью клапанов, которые должны были автоматически открыться и выпустить лишний пар. Но, как известно, в тот вечер в Шахане на четыре часа отключили электричество: насосы в котельной встали. Воду не откачивали. Кипяток в котле превращался в пар, скапливался под крышкой, которая в итоге не выдержала.