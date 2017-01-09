В 2016 году в Казахстане снизились цены на жилье

В благоустроенном доме квадратный метр стоит в среднем 188 601 тенге.

В 2016 году в Казахстане снизились цены на продажу нового жилья, перепродажу благоустроенного, а также на арендную плату за благоустроенное жилье, передаетToday.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

В среднем по республике стоимость одного квадратного метра общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой составила 247 364 тенге. В благоустроенном доме квадратный метр стоит в среднем 188 601 тенге, неблагоустроенном — 115 371 тенге. При этом аренда жилья в 2016 году составила 1 278 тенге.

Цены на рынке жилья

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.