- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В благоустроенном доме квадратный метр стоит в среднем 188 601 тенге.
В 2016 году в Казахстане снизились цены на продажу нового жилья, перепродажу благоустроенного, а также на арендную плату за благоустроенное жилье, передаетToday.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.
В среднем по республике стоимость одного квадратного метра общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой составила 247 364 тенге. В благоустроенном доме квадратный метр стоит в среднем 188 601 тенге, неблагоустроенном — 115 371 тенге. При этом аренда жилья в 2016 году составила 1 278 тенге.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32456 материалов.
Посетители оставили 187306 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Всё правильно. С бищаровскими зарплатами, которые пятые с конца, и цены на квартиры такие же. Спасибо товарищи, лишь бы не было войны.
Ибо нефик
09 января, 2017 в 19:56
Рынок жилья, с заоблачными ценами за квадрат — это такой современный капиталистический аналог крепостного права. Будешь всю жизнь пахать за еду, отдашь здоровье и молодые годы, чтобы лет в 45 почувствовать «свободу». Только, нужна ли она уже будет?
Kote
09 января, 2017 в 23:59