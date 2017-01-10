Весенняя охота под запертом

Нарушителям грозят штрафами

Напрасно карагандинские охотники осенью негодовали. Весеннюю охоту им отстоять не удалось. Несмотря на все возмущения, приказ о ее запрете был подписан и уже вступил в силу.

На территории республики введен мораторий на отстрел животных и птиц с 16 февраля по 14 июня. Но и после июня охотники тоже не смогут развернуться. Согласно тому же приказу, в сутки одному охотнику разрешено убивать не больше пяти особей каждого вида пернатой и пушной дичи (кроме промысловой охоты).

Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира предупреждает: того, кто вздумает нарушить запрет, ждет наказание: «Несоблюдение ограничений, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, влечет за собой административную ответственность по статье 382 «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты» в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей (11 тысяч 345 тенге).

Предполагается, что запрет на охоту даст птицам передышку. Весна — период размножения дичи, и, если никто не будет палить по пернатым, процесс гнездования не нарушится, что приведет к естественному восстановлению былой численности.