Нарушителям грозят штрафами
Напрасно карагандинские охотники осенью негодовали. Весеннюю охоту им отстоять не удалось. Несмотря на все возмущения, приказ о ее запрете был подписан и уже вступил в силу.
На территории республики введен мораторий на отстрел животных и птиц с 16 февраля по 14 июня. Но и после июня охотники тоже не смогут развернуться. Согласно тому же приказу, в сутки одному охотнику разрешено убивать не больше пяти особей каждого вида пернатой и пушной дичи (кроме промысловой охоты).
Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира предупреждает: того, кто вздумает нарушить запрет, ждет наказание: «Несоблюдение ограничений, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, влечет за собой административную ответственность по статье 382 «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты» в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей (11 тысяч 345 тенге).
Предполагается, что запрет на охоту даст птицам передышку. Весна — период размножения дичи, и, если никто не будет палить по пернатым, процесс гнездования не нарушится, что приведет к естественному восстановлению былой численности.
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Весенняя охота под заПЕРтом Насти давай! давай! Настя ЖГИ!
Круглый Бред
10 января, 2017 в 13:07
сегодня праздник у девчат (с)
один из массы
10 января, 2017 в 17:52
Анастасия, что мы сидим все сидим? Может выпьем?
Круглый Бред
11 января, 2017 в 09:51
Всю жизнь была открыта охота весной. Стреляли только селезня. Сначала гусь попал под запрет, потом вообще отменили. Все идет к тому , чтобы оружия у гражданского населения на руках не осталось. Гайки затянули так , что вообще нечего не хочется. Вы еще и рыбалку запретите….
Это нельзя, то нельзя.А что можно? Как вы уже з……
Tarapunkin
10 января, 2017 в 14:03
так практически запретили рыбалку попробуйте
выехать на водоем отдохнуть и разверните
удочку приедут господа и выпишут вам штраф!!
Штрек Иван
10 января, 2017 в 18:53
это точно лиж-бы была причина, травматику запретили пожалуйста можете ночью грабить народ, милиция стоит на дороге бабки зарабатывает, а грабеж так и должно! сейчас если запретят охотничие оружие не факт что подходит украйна вторая чтобы граждане нечего не было и нечем защетить себя а это факт ,у нас каждый день новые законы все для народа зарплаты мы платим копейки над людьми мы будем последннию шкуру снимать! браво осталось только руки отрубить!
илья олейников
10 января, 2017 в 23:03
Ссылку на приказ можно?
тртрт
10 января, 2017 в 14:18
Кто издал этот приказ? Не я является ли это самоуправством или превышением должностных полномочий?
Санёк
10 января, 2017 в 18:13
Под «запертом». Да тут ворд не при чем. Что то случилось в дорогой редакции в праздники. Ошибки прям пестрят. И уже даже в зоголовках. Двоечники.
02556
10 января, 2017 в 18:37
В Караганде всем пох. Стреляют налево и направо ! Куда обратиться , куда звонить чтоб задержали браконьеров?????
Ванга
10 апреля, 2017 в 22:54