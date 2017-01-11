Серик Ахметов просит о сокращении тюремного срока

Он подал ходатайство в суд в связи с принятие закона об амнистии

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов просит о сокращении тюремного срока на одну четверть. Он подал такое ходатайство в Абайский районный суд. Причиной для этого стал закон об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана.

«С места лишения свободы в отношении Серика Ахметова поступило ходатайство о сокращении неотбытой части наказания на ¼ часть на день введения в действие Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК», — сообщает Абайский районный суд. – Ходатайствовали органы лишения свободы по заявлению самого Ахметова. Ходатайство поступило сегодня. Как только дело передадут судье, будет определена дата рассмотрения».

Напомним, Серика Ахметова этапировали в колонию АК-159/18, которая находится в поселке Карабас, 29 марта 2016 года. Это произошло после того, как апелляционная коллегия смягчила наказание бывшему премьер-министру. Она сократила тюремный срок с 10 до 8 лет. Причиной стало полное погашение материального ущерба.

Экс-чиновника признали виновным в нескольких коррупционных преступлениях. Статья 176 часть 4 пункт «б» Уголовного Кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Статья 310 часть 3 Уголовного Кодекса РК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Статья 307 часть 3 Уголовного Кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями). Статья 310-1 часть 3 Уголовного Кодекса РК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Отметим, что коррупционные статьи являются тяжкими. А осужденные по ним, как отмечали прокуроры, не подпадают под действие закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана».