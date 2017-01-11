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Он подал ходатайство в суд в связи с принятие закона об амнистии
Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов просит о сокращении тюремного срока на одну четверть. Он подал такое ходатайство в Абайский районный суд. Причиной для этого стал закон об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана.
«С места лишения свободы в отношении Серика Ахметова поступило ходатайство о сокращении неотбытой части наказания на ¼ часть на день введения в действие Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК», — сообщает Абайский районный суд. – Ходатайствовали органы лишения свободы по заявлению самого Ахметова. Ходатайство поступило сегодня. Как только дело передадут судье, будет определена дата рассмотрения».
Напомним, Серика Ахметова этапировали в колонию АК-159/18, которая находится в поселке Карабас, 29 марта 2016 года. Это произошло после того, как апелляционная коллегия смягчила наказание бывшему премьер-министру. Она сократила тюремный срок с 10 до 8 лет. Причиной стало полное погашение материального ущерба.
Экс-чиновника признали виновным в нескольких коррупционных преступлениях. Статья 176 часть 4 пункт «б» Уголовного Кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Статья 310 часть 3 Уголовного Кодекса РК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Статья 307 часть 3 Уголовного Кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями). Статья 310-1 часть 3 Уголовного Кодекса РК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Отметим, что коррупционные статьи являются тяжкими. А осужденные по ним, как отмечали прокуроры, не подпадают под действие закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана».
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Иж размечтался…..а когда занимался темными делами он не думал что его посадят,пусть сидит….
Яяяя
11 января, 2017 в 15:23
А кто не занимается «темными делами»? «Открою вам один секрет — среди вельможей честных нет!»,- слова из песни.
Иностранец
11 января, 2017 в 16:00
Выпустите его. И премию дайте. А лучше орден.
Да уш!!!
11 января, 2017 в 16:26
Возьмите его уж назад! Ему же так плохо!
Kazakhstan
11 января, 2017 в 17:17
Воровал -сидеть тебе долго и мучительно Серикпай!мы все знаем что воровал!да неделился как надо….жадность фраера сгубила…
Казбек
11 января, 2017 в 17:24
Под закон об амнистии не попадает, но просит сократить срок асвязи с амнистией? А почему не всвязи с проведением ЭКСПО например?
Хотя я не удивлюсь если сократят.
Санёк
11 января, 2017 в 18:53