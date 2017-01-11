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Вся информация поступает в ситуационный центр
В управлении здравоохранения работает ситуационный центр. Программа позволяет отслеживать состояние больниц по всей области. Специалисты центра в режиме реального времени отслеживают очереди к врачам, узнают о критических ситуациях в поликлиниках. Опираясь на эти отчёты, мониторинговая группа помогает решать проблемы с кадрами, техникой и лекарствами.
Кроме того, база данных хранит медицинские снимки. В прошлом году, благодаря работе центра, удалось увеличить количество граждан, прошедших флюорографию.
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Не знаю что они там мониторят ,но то что сейчас происходит в поликлинике иначе как кошмаром не назовёшь.На пример в поликлинике в м.не Голубые пруды в начале надо выстоять очередь что бы сдать верхнюю одежду т.к не хватает места в гардеробе ,далее в до смотровом кабинете где принимают одновременно и мужчин, и женщин — не очередь а очередище врачи не принимают если не пройдёшь этот кабинет ,да и в других кабинетах не лучше,в коридорах душно, большая скученность пациэнтов и это в то время когда постоянно передают по Т.В.о эпидемии ОРВ….
Nik
11 января, 2017 в 19:21