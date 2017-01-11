В Караганде отслеживают очереди к врачам в режиме реального времени

Вся информация поступает в ситуационный центр

В управлении здравоохранения работает ситуационный центр. Программа позволяет отслеживать состояние больниц по всей области. Специалисты центра в режиме реального времени отслеживают очереди к врачам, узнают о критических ситуациях в поликлиниках. Опираясь на эти отчёты, мониторинговая группа помогает решать проблемы с кадрами, техникой и лекарствами.

Кроме того, база данных хранит медицинские снимки. В прошлом году, благодаря работе центра, удалось увеличить количество граждан, прошедших флюорографию.