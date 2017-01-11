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Опрос от nv.kz
Несколько дней назад в сети появилось необычное объявление от девушки из Алматы. Она предлагает купить собственную душу за 5000 евро. Такая инициатива не нова. В 2012 году предприниматель из Латвии Виктор Мирошниченко. Он выдавал займы под залог души.
Суммы раздавал относительно не большие: до 1000 долларов. А вот души взамен требовал чистые, никому не заложенные, не проданные и не одолженные.
Правда, общественность отнеслась к такому стартапу негативно- возмущалось духовенство и общественные деятели. В то же время среди простых граждан услуги такой конторы пользовались популярностью.
Nv.kz спросил карагандинцев, верят ли они в существование души, и согласились бы продать свою.
Андрей Попов, режиссер.
На мой взгляд понимание души гораздо глубже нежели его понимает и трактует большинство. Я безоговорочно верю, что наше тело лишь скафандр для содержания чего-то более ценного, лишь оболочка для существования в условиях нашей планеты.
В подтверждение моих слов можно привести исследования Яна Стивенсона. Это Канадско-американский биохимик и психиатр. Объектом его изучения было наличие у детей информации о жизни людей, живших до них. То бишь реинкарнация. И он документально подтвердил сотнями случаев, что наша душа меняет тела как перчатки в течении многих поколений.
Кстати этот вопрос я поднимаю в своём фильме «Трудно быть Ван Гогом», который сейчас на стадии монтажа. Не буду полностью раскрывать свое видение этого феномена, так как сейчас мной пишется на эту тему сценарий масштабной кинотрилогии, и боюсь сказать лишнее.
Если же говорить объективно, то продажа души даже с юридической точки зрения сродни продажи звезд и участков на Луне. Она нам не принадлежит, это не наша собственность, поскольку это часть кое-чего гораздо большего. И этот вопрос интересен только с позиции эпатажа.
Денис Денски, блогер
Да, я верю в существование души. Но это сложно писать, сложно даже сказать, что это вообще такое, но тем, не менее, я верю. Вообще, продать душу это как продать свои мысли, свои ощущения, изменить их…Даже не знаю… Мне кажется. что человек с проданной душой не настоящий, может он носит какую-то маску. Свою душу я ни за какие деньги бы не продал, ни за что. Я не продаюсь.
Глеб Терлецкий, фотограф, рок-музыкант
В существование души я не верю. Скорее не в том виде, в котором это есть. У человека должен быть какой-то внутренний стержень, но это не обязательно душа. и это внутреннее продать… ну, я не знаю, как это. Физически-то человека продать легко, а внутри. Не знаю, как это,и как вообще это оценить. Либо физически, либо никак. Свою душу я бы не продал, однозначно.
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Если бы все вышеперечисленные деятели читали книги людей, или общались с людьми, осознавшими на практике что такое душа, то они бы узнали, что душа это не чья-то собственность. Это наше изначальное я, источник нашего сознания, покрытый в данный момент кучей тонких и грубых оболочек, из-за которых мы этого осознать не можем.
Бхагават-Гита о душе:
Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать.
БГ 2.12
Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает.
БГ 2.13
Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего (материального тела) и о неизменности вечного (души). Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого.
БГ 2.16
Знай же: то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу.
БГ 2.17
Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело.
БГ 2.20
Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые тела, оставляя старые и бесполезные.
БГ 2.22
Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром.
БГ 2.23
Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства.
БГ 2.24
Андрей
11 января, 2017 в 16:40
Афтар, подобное в блогах публиковать надо. Статье провокации не место в новостной рубрике. Это знаете ли, оскорбляет чувства верующих читателей. Я понимаю, что сайт светское издание, но задевать такие чувства более чем бестактность. Что ж это вы, то про Зайку, то теперь до бессмертной души добрались? Ничего святого?
один из массы
11 января, 2017 в 16:55
Не читай и не оскорбляйся. Для чего мозги даны? Не стоить тратить время на глупости, в том числе и изданию.
Алекс
11 января, 2017 в 17:59
Да и так читателей всё меньше. Я то со своими мозгами сам разберусь, а вот за молодые и неокрепшие беспокоюсь.
Алекс и вообще, я не к вам обращался. Вот ваши советы для меня тьфу, да и только. Ни разу ещё ничего умного вы здесь не написали, а советы раздаете взрослым людям
один из массы
11 января, 2017 в 18:37
Продажа души — это скорее из художественной литературы, поэтому вряд ли каким-то образом можно кого-то оскорбить. Хотя согласен с Вами, в блогах это бы смотрелось уместней. Просто блоги мало комментируют. Потому что они сбоку странички.. Но вернусь к сабжу) Душа, что в религиозном, что в атеистическом контексте — синоним слова «человек», или «личность». Для того, о чём Вы говорите, в Библии есть отдельное понятие «дух». Душа же, учитывая что в авраамических религиях личность после смерти не распадается и ни в какие абсолюты не вливается, а сохраняет сознание и качества полностью и всегда — личность это и есть человек, следовательно, человек это и есть душа. В атеистическом контексте есть такое что «душа свернулась и развернулась» — то есть это тоже обозначение личности, её эмоциональной составляющей, характера, и прочего. Поэтому продать душу невозможно, это просто литературный сюжет. Христианство исходит из того, что любой, даже самый гнусный человек, может раскаяться. И тогда какой смысл в такой сделке?, — сёдня продал, а потом вдруг раскаялся. Чорт бы на такие сделки не пошёл) В этом смысле литература имеет большое смысловое расхождение с религиозными источниками.
Александр
11 января, 2017 в 18:16
продать то, чего нет?) на словах есть даже кощей бессмертный)) выходит продают просто слова?)
dasistja
11 января, 2017 в 18:58