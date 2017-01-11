Согласны ли карагандинцы продать душу?

Опрос от nv.kz

Несколько дней назад в сети появилось необычное объявление от девушки из Алматы. Она предлагает купить собственную душу за 5000 евро. Такая инициатива не нова. В 2012 году предприниматель из Латвии Виктор Мирошниченко. Он выдавал займы под залог души.

Суммы раздавал относительно не большие: до 1000 долларов. А вот души взамен требовал чистые, никому не заложенные, не проданные и не одолженные.

Правда, общественность отнеслась к такому стартапу негативно- возмущалось духовенство и общественные деятели. В то же время среди простых граждан услуги такой конторы пользовались популярностью.

Nv.kz спросил карагандинцев, верят ли они в существование души, и согласились бы продать свою.

Андрей Попов, режиссер.

На мой взгляд понимание души гораздо глубже нежели его понимает и трактует большинство. Я безоговорочно верю, что наше тело лишь скафандр для содержания чего-то более ценного, лишь оболочка для существования в условиях нашей планеты.

В подтверждение моих слов можно привести исследования Яна Стивенсона. Это Канадско-американский биохимик и психиатр. Объектом его изучения было наличие у детей информации о жизни людей, живших до них. То бишь реинкарнация. И он документально подтвердил сотнями случаев, что наша душа меняет тела как перчатки в течении многих поколений.

Кстати этот вопрос я поднимаю в своём фильме «Трудно быть Ван Гогом», который сейчас на стадии монтажа. Не буду полностью раскрывать свое видение этого феномена, так как сейчас мной пишется на эту тему сценарий масштабной кинотрилогии, и боюсь сказать лишнее.

Если же говорить объективно, то продажа души даже с юридической точки зрения сродни продажи звезд и участков на Луне. Она нам не принадлежит, это не наша собственность, поскольку это часть кое-чего гораздо большего. И этот вопрос интересен только с позиции эпатажа.

Денис Денски, блогер

Да, я верю в существование души. Но это сложно писать, сложно даже сказать, что это вообще такое, но тем, не менее, я верю. Вообще, продать душу это как продать свои мысли, свои ощущения, изменить их…Даже не знаю… Мне кажется. что человек с проданной душой не настоящий, может он носит какую-то маску. Свою душу я ни за какие деньги бы не продал, ни за что. Я не продаюсь.

Глеб Терлецкий, фотограф, рок-музыкант

В существование души я не верю. Скорее не в том виде, в котором это есть. У человека должен быть какой-то внутренний стержень, но это не обязательно душа. и это внутреннее продать… ну, я не знаю, как это. Физически-то человека продать легко, а внутри. Не знаю, как это,и как вообще это оценить. Либо физически, либо никак. Свою душу я бы не продал, однозначно.