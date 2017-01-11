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«Получается, изначально вы сомневаетесь в нашей порядочности».
— В соответствии с законодательством, существует два вида чрезвычайных ситуаций — техногенного и природного характера, — объяснила Жамала Сагантаевна. — ЧС природного характера, типа наводнений, подлежат финансированию из бюджета. Что касается ЧС техногенного характера, из бюджета возмещаются только те расходы, которые осуществлялись на момент ЧС — режим которого действовал до того момента, когда была устранена вероятность нахождения людей под завалами. Это возмещение стоимости ГСМ, работы привлеченной техники, людей. Все остальные расходы, а их гораздо больше, будут возмещаться из фонда.
— Какие именно расходы?
— 1. Материальная помощь семьям погибших в ЧС и пострадавшим. Эти деньги — 9 миллионов — уже выплачены. Там была проблема только по Михайловым с открытием счета. Сегодня они счет предоставили, завтра помощь — один миллион тенге — будет перечислена. 2. Оплата расходов на похороны и поминальные обеды: девять дней, сорок дней, установка памятников, рытье могил и так далее — все ритуальные моменты. 3. Приобретения жилья тем, чьи квартиры были разрушены. Изначально планировалось покупать не для всех жильцов четвертого подъезда — там ведь обвалились только трехкомнатные, а двух- и однокомнатные уцелели. Но мы столкнулись чисто с психологическим моментом. Сейчас мы работаем с людьми и видим, что никто не хочет возвращаться в тот подъезд. Нам придется покупать за счет фонда не пять, а все 14 квартир. 4. Выплата компенсации на восстановление утраченного имущества — приобретение мебели и бытовой техники для четырех семей. Сами понимаете, что у них вообще ничего не осталось. 5. Ремонт квартир жильцов, которые косвенно пострадали — это однокомнатные и двухкомнатные.
— Зачем делать ремонт? Вы же им покупаете другие квартиры?
— Эти квартиры будут переданы в коммунальную собственность. Туда заселят очередников, у которых уже не будет такого же психологического комплекса. А денег в бюджете на ремонт не предусмотрено. Но продолжим раскладку по расходам. 6. Приобретение и установка модульной котельной. Оплата услуг по экспертизе нового котла. 7. Разбор завалов, демонтаж разрушенной части дома. 9. Услуги специализированного института КазМИРР. 9. Проведение наружных ремонтных работ на основании заключения экспертизы.
— Хватит ли на все это денег частного фонда?
— Мы планировали, что уйдет 110-115 миллионов в общей сложности. Но сейчас чувствуем, что сумма меняется в сторону увеличения. Например, возникла проблема с семьей Галышевых, в которой погибли двое. Там выжил сын-колясочник, который уже давно хотел приобрести коляску с электроприводом. Она достаточно дорого стоит. Сейчас на нас вышли социальные службы, чтобы по возможности мы приобрели эту коляску. То же самое с другими семьями — их потребности нам желательно удовлетворить полностью.
— Известно, что бабушка девочки, которая осталась сиротой, просит купить ей квартиру не в Шахане, а в Шахтинске. Будет ли просьба исполнена?
— По предварительной договоренности, Балхашский рудный комбинат выразил желание взять на себя все расходы по приобретению квартиры в Караганде. Если вопрос решиться положительно, жилье и мебель для девочки-сироты будут приобретены не за счет фонда.
— Как вы относитесь к тому, что журналисты хотят ввести своего представителя в попечительский совет?
— Я считаю, в этом вообще нет никакой необходимости. Я секретарь маслихата, плюс я депутат от Шахана, плюс житель Шахана. У нас в составе первый заместитель филиала партии «Нур Отан». У нас председатель местного общественного совета. И еще два представителя местного сообщества. Всего пять человек. Зачем кто-то еще? Получается, изначально вы сомневаетесь в нашей порядочности.
— Как вы отчитываетесь о деятельности фонда?
— Мы еженедельно размещаем информацию на сайте. Кроме этого, ежемесячно мы будем публиковать финансовый отчет в газете. Если вам нужна информация, всегда можете у нас запросить — сколько на счету, сколько израсходовано, куда деньги ушли. Мы всегда вам это скажем. Кроме того, журналисты могут присутствовать на наших заседаниях. А если мы сейчас проведем собрание и внесем изменения в состав попечительского совета, потом общественные организации тоже захотят присоединиться, потом — партии. А тут решаются серьезные вопросы. Мы постоянно работаем со счетами, общаемся с семьями. Неправильно будет превращать серьезное дело в базар. Это мое мнение. И потом, смогут ли журналисты работать в напряженном режиме, как и мы, шаханцы — ежедневно приезжать к нам в поселок? Три раза в неделю присутствовать на заседаниях совета?
— Сколько денег уже собрано?
— На сегодня, на 9 утра на счет поступило 54 миллиона 622 тысячи тенге. Израсходовано 9 миллионов 468 тысяч. И сейчас на счету чистыми 45 миллионов.
— Сколько сейчас стоят квартиры в Шахане?
— Мы не можем ограничивать выбор пострадавших только Шаханом. Есть люди, которые хотят жить в Шахтинске. У нас же единый жилой фонд. Конечно, в Шахане квартиры дешевле. Но после обрушения подъезда здесь тоже цены на квартиры немного поднялись. Однокомнатные стоят миллион- полтора — два миллиона тенге, трехкомнатные — около четырех миллионов тенге и больше. Но денег на квартиры в любом случае хватит. Жилье будет приобретено чего бы нам это ни стоило. Это приоритетная задача.
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Фраза «Чего бы нам это не стоило впятчатляет»….и к сведению если вам нечего прятать и скрывать от чего же не придумывать кучу отговорок а взять журналиста в совет??!не странно ли.. когда на воре шапка горит……
Казбек
11 января, 2017 в 17:33
«Но денег на квартиры в любом случае хватит. Жилье будет приобретено чего бы нам это ни стоило.»
Откуда такой апломб? А если ж все-таки не хватит,будут вкладывать свои? Оно вроде как так и сказано,а будет ли сделано?
А в попечительский совет таки не хотят включать журналиста(чтобы не «превращать серьезное дело в базар»)-значит есть что скрывать??? И после этих амбиций не сомневаться в «ими» же озвученными словами о порядочности?
«А если мы сейчас проведем собрание и внесем изменения в состав попечительского совета, потом общественные организации тоже захотят присоединиться, потом — партии. А тут решаются серьезные вопросы.»
Так мадам поставила под сомнение о серьезности деятельности партий общественных организаций и СМИ. А у «них» значится «все по-взрослому». Хотелось бы верить «на слово».
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaderjan-eks-ministr-natsionalnoy-ekonomiki-kuandyik-309790/
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А как «они» сладко «поют» сидя в креслах и при многомиллионных взятках и где уж точно было «все по-взрослому» .
Хорошенькое начало. Деньги в фонде я как понял — люди собрали,а с бюджета и не капнуло. Значит власти изначально обещая пострадавшим купить квартиры рассчитывали на добровольные пожертвования и сборы. И у этой дамы уже есть полная уверенность в том, что закроют все вопросы. Да уж,начало многообещающее!
02556
11 января, 2017 в 17:55
Танцы на костях продолжаются, алга!
Jähr
11 января, 2017 в 18:02
Люди собрали деньги, на эти деньги будут закупаться квартиры, а квартиры в этом доме мы заберем себе за бесплатно. При такой схеме Мавродий отдыхает.
Тахир
11 января, 2017 в 18:53