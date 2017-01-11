Отдел образования Караганды обвинили в лоббировании интересов поставщика

Иск на госорган подал санаторий «Березняки»

Отдел образования Караганды обвинили в лоббировании интересов одного поставщика. Иск на госорган подал санаторий «Березняки». Его руководство считает, что чиновники нарушили их права и законодательство о государственных закупках.

Отдел образования Караганды в прошлом году проводил госзакупки услуг по предоставлению отдыха для одаренных детей в детском оздоровительном лагере. В результате конкурс признали несостоявшимся. Причина в том, что заявку на участие подал только один потенциальный поставщик. А вот истец – санаторий «Березняки» — не смог принять участие в этих госзакупках. Поскольку он не соответствовал технической спецификации. Прочитав ее, руководство санатория сделало вывод, что чиновники от образования писали ее под определенного поставщика. А это нарушает права всех потенциальных участников госзакупок. Свои аргументы они представили в экономическом суде.

К примеру, в конкурсной документации было написано, что дом отдыха для одаренных детей должен быть расположен «в горном массиве высотой не менее 1000 метров» и что рядом должен находиться «заповедный лесной массив». Чиновники указали, что в санатории должно быть «обособленное футбольное поле с искусственным покрытием не менее 410 квадратных метров», «игровая комната не менее 400 квадратных метров с мягким напольным покрытием», а также крытый бассейн с тремя чашами. Причем глубина этих чаш тоже указана в техспецификации.

Кроме того, чиновники захотели, чтобы в доме отдыха потенциального поставщика услуг делали «шунгитотравянную терапию». Это обстоятельство ярче всего свидетельствует о лоббирование интересов. Поскольку только у одного санатория (он расположен в Боровом) есть такая услуга.

В суде представитель отдела образования иск не признал. Он уверял, что чиновники действовали исключительно в интересах одаренных детей. Власти хотели найти им санаторий с наилучшими условиями для отдыха.

В итоге экономический суд встал на сторону чиновников от образования. Он сделал вывод, что санаторий «березняки» не представил суду доказательств нарушения своих прав. Однако истец с таким вердиктом не согласился. Он подал апелляцию в Карагандинский областной суд.