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Иск на госорган подал санаторий «Березняки»
Отдел образования Караганды обвинили в лоббировании интересов одного поставщика. Иск на госорган подал санаторий «Березняки». Его руководство считает, что чиновники нарушили их права и законодательство о государственных закупках.
Отдел образования Караганды в прошлом году проводил госзакупки услуг по предоставлению отдыха для одаренных детей в детском оздоровительном лагере. В результате конкурс признали несостоявшимся. Причина в том, что заявку на участие подал только один потенциальный поставщик. А вот истец – санаторий «Березняки» — не смог принять участие в этих госзакупках. Поскольку он не соответствовал технической спецификации. Прочитав ее, руководство санатория сделало вывод, что чиновники от образования писали ее под определенного поставщика. А это нарушает права всех потенциальных участников госзакупок. Свои аргументы они представили в экономическом суде.
К примеру, в конкурсной документации было написано, что дом отдыха для одаренных детей должен быть расположен «в горном массиве высотой не менее 1000 метров» и что рядом должен находиться «заповедный лесной массив». Чиновники указали, что в санатории должно быть «обособленное футбольное поле с искусственным покрытием не менее 410 квадратных метров», «игровая комната не менее 400 квадратных метров с мягким напольным покрытием», а также крытый бассейн с тремя чашами. Причем глубина этих чаш тоже указана в техспецификации.
Кроме того, чиновники захотели, чтобы в доме отдыха потенциального поставщика услуг делали «шунгитотравянную терапию». Это обстоятельство ярче всего свидетельствует о лоббирование интересов. Поскольку только у одного санатория (он расположен в Боровом) есть такая услуга.
В суде представитель отдела образования иск не признал. Он уверял, что чиновники действовали исключительно в интересах одаренных детей. Власти хотели найти им санаторий с наилучшими условиями для отдыха.
В итоге экономический суд встал на сторону чиновников от образования. Он сделал вывод, что санаторий «березняки» не представил суду доказательств нарушения своих прав. Однако истец с таким вердиктом не согласился. Он подал апелляцию в Карагандинский областной суд.
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Кто нибудь был в Березняках? Там с советского времени ничего толком не делали. Видон помещений представляете? А кровати панцирные провисающие до пола?
Разок туда съездили, больше не ногой.
Гражданин
11 января, 2017 в 16:25
Ну я был в Березняках лет 5-6 назад.
Единственное с чем не соглашусь — так это с кроватями. Кровати и сам корпус где мы жили — был нормальным. По принципу «бедненько но чистенько». И сауна была нормальной.
Остальное — совок совком.
Баке
11 января, 2017 в 16:38
Вы в одноэтажных корпусах жили, там да кровати лучше. А у нас большая группа была, в многоэтажный заселили, вот там жесть.
Гражданин
11 января, 2017 в 17:03
нур
11 января, 2017 в 17:38
У меня сын был в позапрошлом году там. Ему очень понравилось
Мистер очевидность
11 января, 2017 в 17:51
Требование не законное. С иском дурью мпются. Имели закупщики право, какую нужно терапию запросить. Хочешь участвовать — найди возможность предоставить услугу
Maks
11 января, 2017 в 18:15