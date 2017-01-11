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Кроме того многие участники госпрограммы за годы ожидания постарели, и больше не могут претендовать на квартиры
Программа «Доступное жилье — 2020» по направлению «Молодая семья» закрыта. Об этом стало известно совсем недавно, несмотря на то, что она перестала работать еще два с половиной года назад. Тем не менее, это нигде не афишировалось, и документы от потенциальных участников принимались без лишних слов.
Кроме того семьи, которые еще три года назад вполне подходили под категорию «молодых», сейчас уже перешагнули 29-летний рубеж, и не могут претендовать на квартиру на льготных условиях.
В отделе жилищных отношений разочарованных карагандинцев успокаивают. Говорят, есть и другие госпрограммы. Правда, они рассчитаны на многодетных родителей, матерей и отцов одиночек и тех, кто трудится на государственной службе. Что же делать, и где жить постаревшим «молодым», остается неясным.
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На программы обращать внимание не стоит! Какая разница = есть программа или нет, если жилье не строится! Вообще, никак!
Я тут неоднократно призывал к закрытию распилочных контор под названиями «Шахтер» и «Сары-арка», где в случае их закрытия, можно было бы построить огромное количество жилья. Примерно 1200 квартир в год, вместо годового содержания за счет бюджета этих гоп-компаний! При этом, эти деньги бы не распиливались как сейчас узким кругом, а возвращались бы в бюджет, т.к. квартиры продавались бы по 90 тыс./кв.м в результате чего, объемы строительства можно было бы ежегодно наращивать! Плюс огромное количество рабочих мест для подрядных организаций, что также снизило бы ситуацию с безработицей.
Так нет же — меня тут лихо заминусовали, мол «Мы хотим смотреть на кривоногих гастарбайтеров, а жилье нам не нужно!»
Так что теперь не жалуйтесь на отсутствие жилья! Вы сами так захотели! Ешьте теперь полной ложкой, не обляпайтесь! И любуйтесь косолапыми!
Ушлепок
11 января, 2017 в 17:16
Эко ты батенька замахнулся на футбол да на хоккей, сам же знаешь кто там пилит)))
Котельная в Шахане душу не согреет, а бюджет клуба даже очень))
Jähr
11 января, 2017 в 18:24
В СМИ уже была озвучена «зарплата» этих гастарбайтеров-40 тысяч евро в месяц. Элементарно-сократить хоть одного-и всю Карагандинскую школоту можно было бы кормить на эти деньги! А на квартиры будем собирать сами. Прецедент уже создали в Шахане.
02556
11 января, 2017 в 18:31
в степи гдеже еще кочевническому народу жить!!!!
Казбек
11 января, 2017 в 17:34
Здесь и не только много кто рациональные вещи предлагал, да толку то 0 от этой писанины)))
Jähr
11 января, 2017 в 17:44
А что она вообще работала эта программа???? Никого не знаю кто по ней что-то получил!!!
K
11 января, 2017 в 17:53