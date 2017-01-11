Закрыли программу «Молодая семья»

Кроме того многие участники госпрограммы за годы ожидания постарели, и больше не могут претендовать на квартиры

Программа «Доступное жилье — 2020» по направлению «Молодая семья» закрыта. Об этом стало известно совсем недавно, несмотря на то, что она перестала работать еще два с половиной года назад. Тем не менее, это нигде не афишировалось, и документы от потенциальных участников принимались без лишних слов.

Кроме того семьи, которые еще три года назад вполне подходили под категорию «молодых», сейчас уже перешагнули 29-летний рубеж, и не могут претендовать на квартиру на льготных условиях.

В отделе жилищных отношений разочарованных карагандинцев успокаивают. Говорят, есть и другие госпрограммы. Правда, они рассчитаны на многодетных родителей, матерей и отцов одиночек и тех, кто трудится на государственной службе. Что же делать, и где жить постаревшим «молодым», остается неясным.