Семь тысяч госслужащих и военных стоят в жилищной очереди

На втором месте по количеству в очереди — малоимущие семьи

Согласно статистическим данным, больше всех в Караганде ждут новых квартир госслужащие, работники бюджетных организаций и военнослужащие. Таких семей в очереди более семи тысяч. На втором месте по количеству заявлений малоимущие — шесть тысяч. Ждут жилья в Караганде и три тысячи сирот.

Во всех остальных городах и районах области иная картина. Большая часть заявлений поступает от малоимущих семей, госслужащие на втором месте, после них сироты. Из всех остальных районов выделился Осакаровский, там жилья ждут 750 сирот, больше только в Темиртау — 874 человека, и Караганде.

Всего по области в очереди стоит 34885 человек.