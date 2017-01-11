Шоу под дождем снова в Караганде (видео)

С помощью пластики тела мужчины расскажут о несчастной любви

Шоу под дождем- 2 покажут в Караганде. Прекрасную половину шахтерского города приглашают во Дворец культуры горняков 6 февраля. Начало спектакля в 18.30.

Сюжет — продолжение шоу под дождем «Между мной и тобой».

«В отличие от первой части новая постановка затрагивает более серьезные жизненные ситуации», — говорится на сайте Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». — Как часто в отношении с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались над несправедливостью и обижались на свою вторую половинку? В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас. Именно это и застало врасплох главного героя постановки, рассказывающего о непростой истории любви. Он делится с залом накипевшими обидами на свою возлюбленную. Ему кажется, что былая любовь куда-то улетучилась, и в этом виноваты все, кроме него. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу».

Все переживания и настроение героя передаются залу с помощью пластики тела артистов театра танца «Искушение». В финале танцевальные номера исполняются под дождем.