В Темиртау теперь выращивают грибы

Местный предприниматель получил господдержку и теперь намерен завалить своими вешенками все городские кафе и рестораны

В Темиртау теперь выращивают грибы. Свою теплицу открыл местный предприниматель Шокан Ахметов. Он получил господдержку по программе «Дорожная карта занятости-2020» и теперь намерен завалить своими вешенками все городские рестораны и кафе.

Чтобы увеличить производительность своей теплицы Шокан Ахметов купил новый немецкий агрегат – туманообразователь. Он обошелся ему в 210 тысяч тенге. Раньше бизнесмен не мог себе такого позволить. Получить кредит по госпрограмме «Дорожная карта занятости-2020» ему помог местный филиал Палаты предпринимателей.

— Я закупил необходимое оборудование, в котором остро нуждался долгое время – поливную систему, туманообразователь, — рассказывает Шокан Ахметов. — Теперь я смогу выращивать и продавать до 25 тонн вешенок за квартал. До этого производил вдвое меньше. Я выращиваю грибы уже 7 лет. Кормился сам, угощал друзей, продавал знакомым и соседям. На промышленную мощность решил выйти прошлым летом. Обратился в Палату предпринимателей в г. Темиртау, и здесь же мне помогли оформить все документы на открытие ИП, затем подать проект на финансирование в рамках «Дорожной карты занятости-2020», и мне выдали кредит. Трудоустроился сам и взял на работу 2 человек, но планирую взять еще четверых – работы будет только больше.

Миллион тенге предприниматель потратил на сырье – на хлопковую шелуху, которую закупил у южноказахстанских аграриев, и еще один миллион – на оборудование. А остаток сберег. По словам бизнесммена, в феврале будет самый пик снижения цен на стройматериалы, тогда он и купит недостающее. В мае Шокан начнет выплачивать кредит, к этому времени подоспеет очередная партия вешенок.

— Рестораны и супермаркеты меня просто разрывают – не хватает грибов, — говорит владелец теплицы. — Я продаю кило вешенок по цене 650 тенге. На оптовке они стоят минимум 850, и то привозные. Я пообещал акиму, что цену буду держать. Не будь у меня данного слова, мог бы тоже продавать по 900 тенге и не просить кредита. Но я тут живу. Я кормлю знакомых, горожан. И мне важно честное имя и нужна стабильность в реализации продукции.

У Шокана Ахметова большие планы. Он хочет построить еще одну теплицу и выращивать в ней шампиньоны. Они дороже. Оптовая цена шампиньонов, по словам предпринимателя сейчас составляет 1800 тенге за килограмм. Предприниматель гарантирует, что его продукция безопасна. Он не использует стимуляторы для роста. Грибы растут в естественных условиях с соблюдением всех требований.