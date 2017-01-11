Технический сбой в работе постаматов «Казпочты» произошел в нескольких городах Казахстана

В АО «Казпочта» объяснили, что такая ситуация произошла из-за технического сбоя в работе постаматов.

В Караганде, Алматы и Астане не работают около 20 постаматов Казпочты из-за технического сбоя, передает Tengrinews.kz.

Казахстанцы в социальных сетях жалуются на то, что посылки приходят в отделения почты или супермаркет посылок, а не в постаматы. Некоторые алматинцы сообщают, что их бандероли были перенаправлены в ближайшие постаматы.

В АО «Казпочта» объяснили, что такая ситуация произошла из-за технического сбоя в работе постаматов. Сейчас производится запланированное обновление софтов 17 постаматов: двух в Караганде, шести в Астане и девяти в Алматы. Отмечается, что в течение недели все постаматы будут работать в штатном режиме. Также в «Казпочте» добавили, что в настоящий момент в стране работают более 100 постаматов.

«Сейчас не работают те постаматы, в которых идет обновление программного обеспечения. (…) Самая большая проблема в следующем: раньше клиенты говорили «зачем нам постаматы», а теперь, наоборот, пользуются постаматами, некоторые из которых работают круглосуточно. Мы будем расширять сеть постаматов. Но какой рост демонстрируют постаматы в Казахстане — это уникально. Например, в Эстонии, чтобы добиться такого эффекта, пришлось работать долго. У нас произошло всего за три года», — сказал руководитель пресс-службы Байрам Азизов.

По словам Азизова, ежегодно к новому году значительно увеличивается поток посылок. Если в 2014 году через постаматы было получено 510 посылок, в 2015 — 30 017, то в этом году 370 220.

«В новогодние праздники отделения работали в соответствии с праздничным графиком работы, поэтому резко увеличилось и количество перенаправлений на постаматы. Таким образом, в Алматы многие постаматы сейчас перегружены. Сейчас, при нехватке ячеек, отправление перенаправляется в ближайшее отделение почтовой связи или супермаркет посылок. Клиент получает sms с адресом отделения, но в отчете по перенаправлениям данные посылки отображались как не вложенные, то есть были технические сбои софта. В настоящий момент данная ситуация устраняется и прорабатывается возможность показа клиенту заполненности постамата по примеру регистрации на самолет», — отметил Азизов.

Он заверил, что «Казпочта» держит ситуацию под контролем, и при возникновении вопросов рекомендовал обращаться в контакт-центр по бесплатному номеру 1499.