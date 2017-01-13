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«Мы больше не можем этому не верить»
На РТИ -в заброшенном районе Сарани -одна из пятиэтажек «ходит» по ночам. Об этом рассказывают жители ее единственного заселенного подъезда. Люди не на шутку перепуганы. В акимате обещают нанять экспертов.
Речь о доме №13 в микрорайоне №3, в котором осталось всего 15 семей. Странность в том, что на вид высотка вполне цела. И днем, когда туда приезжают чиновники, с ней ровным счетом ничего не происходит. Все начинается после захода солнца. По словам жильцов, в темное время суток здание буквально трещит по швам. Эти движения в строительных конструкциях люди описывают как «толчки».
Первый раз дом затрясло еще в ноябре. Тогда многие выбежали на улицу, испугались, что взрыв. Но разрушений не было. Люди увидели только трещину, которая побежала на стыке плит. А вот проверяющие из акимата не заметили вообще ничего.
Еще два толчка произошли в начале этой недели. Помня трагедию в Шахане, жители стали бить тревогу: ведь в их подвале тоже стоит автономный котел отопления. Особенно переживают женщины, воспитывающие малолетних детей. Они утверждают, что после странных толчков на стенах появляются новые щели.
В акимате Сарани сообщают, что на этот раз отнеслись к сигналу с РТИ со всей серьезностью и уже взяли ситуацию под контроль.
— Меры предпринимаются после того, как специалисты дают рекомендации, — прокомментировала nv.kz руководитель отдела строительства Ольга Шотт. — Точно так же доктор лечит только после того, как установит диагноз. В данном случае наше визуальное обследование ничего не выявило. То есть симптомов нет. Возможно, где-то есть глубинные факторы, которые можно обнаружить только специальными приборами — чего у нас в акиматах никогда не было. В ноябре, когда, по словам жителей, был первый толчок, мы не зафиксировали ни единой трещины. Если честно, тогда мы говорили между собой о том, что у нас в Сарани и Актасе есть дома, которые гораздо хуже выглядят – там отходят балконные плиты, крыльцо проседает или зияют трещины шириной в ладонь. Изначально мы даже подумали, что это провокация. У нас бывает такое со стороны жильцов: им надоело жить на РТИ, они просто хотят переехать в нормальные условия. А что еще мы должны были думать? Если не было абсолютно никаких изменений. Жители сами в недоумении. Говорят: «Дом будто просел и назад встал». Повторяю: никаких изменений, подвал сухой, есть единичные нитяные трещинки в подъездах, на которые у нас в Сарани никто и внимания не обращает. Но жители в один голос говорят, что ночью дом двигается. И сейчас мы уже не можем этому не верить. Мы верим. 10 и 11 января толчки повторились. Вчера они нам сообщали. Сегодня мы уже все были там. Теперь все мы действительно напуганы. Видим, что жители не играют. Сейчас буквально в течение часа будем докладывать акиму. Будем просить финансирования на обследование. Нам срочно нужны специалисты. Созвонились с КазМИРР. Будет госзаказ на экспертизу. На это нам нужно разрешение акима и городского маслихата. Наша задача – убедить депутатов. Мы расклеили маяки. Зафиксировали на аудионосителе жалобы жителей. Чтобы проверяющие, которые придут завтра, убедились, что мы это все не выдумали, не пошли на поводу, не поддались. Мы выдерживаем необходимые процедуры, балансируя на тонкой грани — между спасением и лоббированием.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Демоны! Демоны! Ловите демонов!
Lex
13 января, 2017 в 20:51
«жители стали быть тревогу»
И теперь ибЫтая тревога приходит, как призрак к журналистам!
Прохожий
13 января, 2017 в 21:22
Еще 5метров и ей придется менять регистрацию в связи с переездом…
Нина
14 января, 2017 в 03:08
Есть один фильм, называется «Дурак». Очень похожая ситуация
Жаларган Намыстанович
14 января, 2017 в 03:58
Изначально мы даже подумали, что это провокация. У нас бывает такое со стороны жильцов: им надоело жить на РТИ, они просто хотят переехать в нормальные условия.
Телезритель
14 января, 2017 в 11:18
Шахан — это первый сигнал, дальше будет хуже. Срок эксплуатации плиточного дома максимум 60 лет. А они уже прошли. Мы живем в этих домах, как будто они вечные. Скоро они все будут по очереди падать!!!
житель
14 января, 2017 в 11:38
Что вы говорите панельный дом и 80 лет простоит если конечно будут следить за ремонтом за крышей и тд ! почему трещит дом ?потому что резкое понижения температуры а дом полностью пуст и этим говориться постепеyно идет сырость и бетон разлогается вот и дом трешит и не один походу все дома трещат потому что они недейспособны для жилья !замети унас панельные дома 15лет пустые стояли не до строины и сейчас их востанавливают выкупают новые дома унас строить не могут и это факт!
Губка Боб квадратные штаны
14 января, 2017 в 23:01