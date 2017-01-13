Пятиэтажка в Сарани двигается по ночам

«Мы больше не можем этому не верить»

На РТИ -в заброшенном районе Сарани -одна из пятиэтажек «ходит» по ночам. Об этом рассказывают жители ее единственного заселенного подъезда. Люди не на шутку перепуганы. В акимате обещают нанять экспертов.

Речь о доме №13 в микрорайоне №3, в котором осталось всего 15 семей. Странность в том, что на вид высотка вполне цела. И днем, когда туда приезжают чиновники, с ней ровным счетом ничего не происходит. Все начинается после захода солнца. По словам жильцов, в темное время суток здание буквально трещит по швам. Эти движения в строительных конструкциях люди описывают как «толчки».

Первый раз дом затрясло еще в ноябре. Тогда многие выбежали на улицу, испугались, что взрыв. Но разрушений не было. Люди увидели только трещину, которая побежала на стыке плит. А вот проверяющие из акимата не заметили вообще ничего.

Еще два толчка произошли в начале этой недели. Помня трагедию в Шахане, жители стали бить тревогу: ведь в их подвале тоже стоит автономный котел отопления. Особенно переживают женщины, воспитывающие малолетних детей. Они утверждают, что после странных толчков на стенах появляются новые щели.

В акимате Сарани сообщают, что на этот раз отнеслись к сигналу с РТИ со всей серьезностью и уже взяли ситуацию под контроль.

— Меры предпринимаются после того, как специалисты дают рекомендации, — прокомментировала nv.kz руководитель отдела строительства Ольга Шотт. — Точно так же доктор лечит только после того, как установит диагноз. В данном случае наше визуальное обследование ничего не выявило. То есть симптомов нет. Возможно, где-то есть глубинные факторы, которые можно обнаружить только специальными приборами — чего у нас в акиматах никогда не было. В ноябре, когда, по словам жителей, был первый толчок, мы не зафиксировали ни единой трещины. Если честно, тогда мы говорили между собой о том, что у нас в Сарани и Актасе есть дома, которые гораздо хуже выглядят – там отходят балконные плиты, крыльцо проседает или зияют трещины шириной в ладонь. Изначально мы даже подумали, что это провокация. У нас бывает такое со стороны жильцов: им надоело жить на РТИ, они просто хотят переехать в нормальные условия. А что еще мы должны были думать? Если не было абсолютно никаких изменений. Жители сами в недоумении. Говорят: «Дом будто просел и назад встал». Повторяю: никаких изменений, подвал сухой, есть единичные нитяные трещинки в подъездах, на которые у нас в Сарани никто и внимания не обращает. Но жители в один голос говорят, что ночью дом двигается. И сейчас мы уже не можем этому не верить. Мы верим. 10 и 11 января толчки повторились. Вчера они нам сообщали. Сегодня мы уже все были там. Теперь все мы действительно напуганы. Видим, что жители не играют. Сейчас буквально в течение часа будем докладывать акиму. Будем просить финансирования на обследование. Нам срочно нужны специалисты. Созвонились с КазМИРР. Будет госзаказ на экспертизу. На это нам нужно разрешение акима и городского маслихата. Наша задача – убедить депутатов. Мы расклеили маяки. Зафиксировали на аудионосителе жалобы жителей. Чтобы проверяющие, которые придут завтра, убедились, что мы это все не выдумали, не пошли на поводу, не поддались. Мы выдерживаем необходимые процедуры, балансируя на тонкой грани — между спасением и лоббированием.