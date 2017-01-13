«В ближайшем будущем строительство исправительных учреждений через государственно-частное партнерство в Казахстане не планируется. 5 января 2017 года Министерство национальной экономики РК дало экономическое отрицательное заключение по проекту «Строительство и сдача в эксплуатацию исправительного учреждения на 1500 мест в Южно-Казахстанской области (г.Шымкент)», — говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на официальный запрос.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в стране необходимо строительство новых тюрем. Теперь рассматривается вопрос реализации проекта за счет государственных средств.