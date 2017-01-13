Теперь рассматривается вопрос реализации проекта за счет государственных средств.
Реализация проекта строительства первой в Казахстане тюрьмы по системе государственно-частного партнерства, о котором было заявлено в 2016 году, отсрочена, сообщает МИА «Казинформ».
«В ближайшем будущем строительство исправительных учреждений через государственно-частное партнерство в Казахстане не планируется. 5 января 2017 года Министерство национальной экономики РК дало экономическое отрицательное заключение по проекту «Строительство и сдача в эксплуатацию исправительного учреждения на 1500 мест в Южно-Казахстанской области (г.Шымкент)», — говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на официальный запрос.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в стране необходимо строительство новых тюрем. Теперь рассматривается вопрос реализации проекта за счет государственных средств.
Напомним, по сообщениям СМИ эта тюрьма должна была стать евро-стандарта, включающая в себя медицинский блок, школу, культурно-спортивный блок с магазином, библиотеку, парикмахерскую и актовый зал.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Пассажирская, 10.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 32555 материалов. Посетители оставили 188124 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
«При этом в ведомстве подчеркнули, что в стране необходимо строительство новых тюрем.»
Ну кто бы сомневался!
С таким рвением наших законодателей, тюрьм действительно скоро будет нехватать, поэтому тюрьмы надо строить в ускоренном темпе!
Тюрьмы не поспевают за законодателями!
Хрупкий орех
13 января, 2017 в 17:34
» эта тюрьма должна была стать евро-стандарта, включающая в себя медицинский блок, школу, культурно-спортивный блок с магазином, библиотеку, парикмахерскую и актовый зал.»
А почему без сауны, бассейна и бильярда?
Хрупкий орех
13 января, 2017 в 17:35
Вы ещё забыли про казино с блэк джеком и шл…ми.
Хотя по слухам за бабки всё это есть и сейчас.
P.S. После Вас и комментировать уже нечего.
ЯДолгоМолчал
13 января, 2017 в 18:50
Пенсионеры ждут с не терпением открытия такой
тюрьмы!! хоть не много в ней пожить по человечески!!
Штрек Иван
13 января, 2017 в 19:07
Ну зачем вы им сходу варианты накидываете? При всём выше перечисленном я перестаю понимать — а в чем собственно тогда наказание для преступников будет, если такие курорты строить собрались?!
Дмитрий
13 января, 2017 в 19:21
Сауна, бассейн и бильярд — это не опции. Они уже в «базе».
Иностранец
13 января, 2017 в 21:17
Не уверен, что частная тюрьма у нас по типу американских — это гуманно. Там частник имеет прибыль от того, что зэки делают некую работу, а он её продаёт. Если сделать у нас так же — начальники сами выкупят тюрьмы, и устроят там такие трудовые концлагеря, что современным зэкам и не снились, так, что библиотека с парикмахерской будет им не в радость..
Александр
13 января, 2017 в 18:53
Александр, берите шире, если у нас тюрьмы сделать частными, да так, что:
«Там частник имеет прибыль от того, что зэки делают некую работу, а он её продаёт», то у нас просто на людей охота начнётся, с дикими подставами!!!
Это новое рабство будет, будут охотники за головами, что бы в тюрьму упечь работника.
Хрупкий орех
14 января, 2017 в 00:15
Да, и я об этом. Там система формировалась веками, и на каждый чих есть свои нормы — сколько зэк должен есть, сколько работать, что должно у него быть, и так далее. Судя по фильмам — едят они прилично, а не суп из капустного листа; работают стандартный рабочий день, не более; в каждой зоне есть спортзал, телевизоры, и прочее. И тем не менее, по числу сидельцев США занимает второе место в мире (после России). Если же нормы будут нарушены, и зэк получит на обед на одну пельменю меньше, или отработает на час больше — думаю, что у владельцев тюрьмы будут проблемы. У нас же, если нормы и введут — они легко обходятся. А традиции таковы, что зэки — не люди (что далеко ходить, комментаторы то же говорят). Поэтому — получим концлагеря..
Александр
14 января, 2017 в 11:20
Тюрьма намного важнее школ садиков и спорткомплексов в каждом районе. Причем раньше госорганы забором не обносили… А сейчас всё за забором и охраняется… Тренируются на будущее?
Нина
14 января, 2017 в 03:12
Нина, вот вы говорите, что ваши потребности важнее потребностей арестантов. Но давайте продолжим вашу логику. У вас есть две руки, две ноги, и голова. Есть жильё, есть работа. Вы здоровы, дети здоровы. А между тем есть инвалиды, у которых чего-то из этого нет. И есть дети, которым нужна срочная операция. Им деньги нужнее. Так что подождите со своими садиками и спорткомплексами, как вы предлагаете подождать арестантам..
Александр
14 января, 2017 в 15:14
Не имея денег на строительство жилых домов-строим тюрьмы. Будет где комфортно жить определенной категории населения. А остальные потерпят. Спасибо за заботу.
02556
14 января, 2017 в 10:04
Да,блин такой облом…
1)ВЫГОДНОЕ вложение денег-
сажали,сажают и БУДУТ,,,
2)Если «влетишь»,
то как владелец тюрьмы-получишь ВИП-камеру.
Если "влетишь",то как владелец тюрьмы-получишь ВИП-камеру.
15 января, 2017 в 00:05