2 вич-инфицированных в селе!

У нас в селе(1200 чел.) отчиталась директор районной больницы и заявила что есть 2 вич-инфицированных человека. Должна ли она вообще сообщать об этом? Люди начали опасаться,я пришёл к своей давней знакомой,получил отказ.Мотивировала тем,что может быть я вич-инфицирован.И не только у меня теперь такая проблема.

От: ООИ