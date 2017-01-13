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У нас в селе(1200 чел.) отчиталась директор районной больницы и заявила что есть 2 вич-инфицированных человека. Должна ли она вообще сообщать об этом? Люди начали опасаться,я пришёл к своей давней знакомой,получил отказ.Мотивировала тем,что может быть я вич-инфицирован.И не только у меня теперь такая проблема.
От: ООИ
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Вспомни что у тебя еще есть правая рука.
gotta
13 января, 2017 в 21:03
Ну зачем же вы ходите к дамам, которые вам даже не доверяют? Неужели с гордостью всё так плохо? Или с дамами (у вас)? Лесом, и забудьте, как страшный сон. Дама, которая говорит, что только ты ей родной, и доверяет тебе во всём — поверьте, лучше. Особенно, если она ещё и красивая.
ps. А много у вас таких «давних знакомых»? Может, правда, лучше провериться?)
Александр
13 января, 2017 в 23:03
Никто не имеет право раскрывать данные по больным. Есть врачебная тайна.
Лилия
13 января, 2017 в 23:29
От людей на деревне не спрятаться,
Нет секретов в деревне у нас.
Ни сойтись, разойтись, ни сосвататься
В стороне от придирчивых глаз.
(с)
14 января, 2017 в 11:20
Может быть благодаря «директору районной больницы», (кстати, а почему не главврача?) семейные узы в вашем селе будут крепче ?
А женщины будут вас к себе пускать не по знакомству, а по любви?
Roma
13 января, 2017 в 23:36
Конюх Ваня Маню просит
Та — Не дам! Боюсь заразы!
На селе есть спидоносы!!!
— Да фигня! То ……..!!!
.
14 января, 2017 в 11:30
Вот она на измену всю деревню посадила!!! По закону имя пациента разглашать нельзя-так теперь все будут шарахаться от «ласкового» взгляда и мучительно вспоминать кто с кем и когда был. По сути дела-активизировала бомбу,которая еще неизвестно когда и как рванет!!! А «проблемы» только начинаются!!! Не верь,не бойся,не проси!!! Последнее-теперь ох как будет актуально!!!
02556
14 января, 2017 в 10:14
Деревенская жизнь — сплошная оргия, всё это напоминает какую-то древнегреческую деревню..
Александр
14 января, 2017 в 11:51
Ага, там так, как в песне, — Матушка родная, дай воды холодной! Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело!
один из массы
14 января, 2017 в 18:47
Дааа. Демографического взрыва теперь точно не будет у Вас.
Ибо нефик
14 января, 2017 в 19:43
Она и не разглашала медицинскую тайну! Она информировала о статистике в вашем селе. Разглашение это когда фамилии называют, места работы. Спасибо бы лучше сказали и осторожнее были, удивляет такое ироничное отношение комментаторов к ситуации. А вы, уважаемый ООИ, сдайте бесплатно анализ, и со справкой уже вы будете решать, кого из старых знакомых допускать к телу, а кого посторониться
NV
14 января, 2017 в 20:53
Я и веду речь о том,что если доводишь до нас информацию,то и надо 100% информировать,а не 50% донести,а 50% додумывайте.
ООИ
14 января, 2017 в 23:55