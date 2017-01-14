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Выработкой теплоэнергии у нас в Караганде занимается ТОО «Энергоцентр», транспортировкой до потребителя — ТОО «Теплотранзит Караганда», находящееся в госсобственности.
Эти два предприятия неплохо субсидируются из госбюджета, большое облегчение нашему тарифу, но, как видно из состояния сетей «Теплотранзита», — недостаточно.
Не будем уже говорить о ветхости внутриквартальных теплопроводов. Героическими усилиями коллектив как-то справляется с обеспечением их жизнеспособности. Хуже дело обстоит с теплоизоляцией тепловых сетей. Каждый год по возможности работы по восстановлению теплоизоляции проводятся согласно инвестпрограмме и каждый год далеко больше сотни километров труб уходят в зиму голыми. А по нормативам считается, что неизолированный теплопровод имеет потери тепла в 7-8 раз больше утепленного.
Безусловно, все эти реальные сверхнормативные потери входят в тариф, и потребитель оплачивает их. Это не по-хозяйски.
А ведь руководители ТОО, и бывшие в недавнем прошлом, и сегодняшние, — люди технически и организационно грамотные, серьезные хозяйственники. Тогда в чем дело?
Вероятно, слишком запущенные в период вседозволенности сети и недостаток тарифных денег для быстрого восстановления теплоизоляции. Тариф, в общем-то, на пределе, повышать некуда.
Тогда остается одно — ходатайствовать перед ККС о выделении средств из госбюджета целевым назначением для теплоизоляции всех теплотрасс, причем по современной технологии, а не по прошловековой.
Наверное, за два-три года эти затраты окупились бы за счет снижения расхода угля, мазута на выработку тепла. И это было бы по-хозяйски.
Конечно, много тепла теряется в домовых подвалах и чердачных разводках с голыми трубами, но это уже бесхозяйственность жителей, которые оплачивают потери по тарифу. Думаю, скоро общедомовые приборы учета тепла заставят нас, жителей, по-хозяйски относиться к теплоизоляции и внутридомовых сетей, и утеплению подвалов, чердаков, подъездов, да и своих квартир. Думаю, процентов 20, если не более, нашей оплаты — за бесхозяйственный нагрев наружного возраста.
А приборы учета потребления тепловой энергии придется ставить всем. Всем! Не с пустого места в 2013 году Президент поручил правительству обеспечить их установку в многоквартирных домах. Вон, в развитых странах, куда мы и стремимся, уже давно и общедомовые, и даже квартирные счетчики тепла — обязательное дело. Их стоимость, установка, эксплуатация, как и всех теплосетей, — все за наш, потребителя, счет (или в тарифе, или целевыми выплатами). Других денег нет.
А счетчики очень нужны. В этом зимнем сезоне ТЭЦ-3 работает отлично, и часто слышишь от знакомых по всему городу — температура в квартирах 25-27, до 30 градусов! А этого не должно быть. Вот счетчики и заставят и наладку серьезнее работать, и КСК с жителями следить за лишним перегревом. Экономия будет.
Не будем принимать доступных мер — так и будем греть атмосферу за наши деньги и ждать «глобального потепления».
В.П. Жолудев, член областного совета ветеранов энергетики
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Системы жизни обеспечения только предатель родины мог передать в частную собственость
Потому что очистные ТЭЦ и линии электро передачь первоочередные обьекты для терористов
Взрыв трех линий электро передач
Взрыв в трех трудно доступных местах водопровода подачи холодной воды с очестных на ТЕЦ и взрыв в трех местах тепломагистралей уничтожит любой город Казахстана зимой в погоду -15 градусов
Потому что на устронения последствий этих взрывов потребуется 15 часов
За это время перемерзнут и разорвутся льдом 25% магистральных тепловых труб потому что сбросить воду со всех труб в домах и на магистралях не возможно будет
Из за вертикальных компенсаторов
ТЭЦ без подпидки холодной водой вынуждена будет остановить все котлы
Запустить их не возможно будет до полной ликвидации повреждений
Этот сценарий известен всем кто служил в армии СССР
А значит терористы его уже планируют
И после терактов провительство Казахстана имело полное право на исправления ошибок
И национализировать все объекты жизни обеспечения без возмещения ущерба инвесторам на основание того что они не способны обеспечить охрану и технический регламент систем жизни обеспечения
И передать все эти обьекты на баланс военезированным подразделениям инжинерных войск и ЧС
Ванга предсказывала что апокалепсис начнется тогда когда на воде люди начнут делать бизнес
Мы платим огромные деньги на содержание Армии Казахстана которая сейчас не исполняет функции защиты населения Казахстана от терактов деверсий
Я считаю военные должны обслуживать системы жизни обеспечения
Это сократит расходы на содержания армии Так как госсударство пересьанет платить огромные деньги за тепло электро энергию которую потребляют военные обьекты
vas
14 января, 2017 в 10:49
Оно конечно все правильно. Вот только ККС сугубо частное предприятие (кстати, не казахстанское, не смотря на название), и ремонтировать за счет налогоплательщиков оборудование, составляющее активы предприятия, как минимум коррупционно. Оно должно ремонтироваться за счет прибыли компании или заемных средств. Но прибыль уходит, а дыры латают потребители, за свой счет. А потом еще оплачивают работу отремонтированного за их же счет оборудования…
Иностранец
14 января, 2017 в 14:44
Пусть В.П. Жолудев попробует поставить внутриквартирные счётчики тепла, а потом уже разводит демагогию. Я согласен. что внутриквартирый прибор мой, и я его обязан ставить за свой счёт. А вот общедомовой мне не нужен. Он нужен монополисту. Вот пусть и ставит и контролирует. Хочется как в Европах? Так съездите в Теплотранзит господин В.П. Жолудев. И узнайте, что нужно, чтобы обзавестись внутриквартирными счётчиками тепла, чтобы было как в цывилизации. А пока у нас будет ещё лет сто, как в Мозамбике. Не хочет монополист чтобы Вы экономили, он хочет все потери внутридомовые повесить на Нас с Вами. И поэтому сделали правила, по которым чтобы поставить внутриквартирый счётчик тепла, нужно переделать всю систему отопления в доме. Вот вам и Цывилизация господин инженер.
Да уш!!!
14 января, 2017 в 19:35
Кстати монополист обязан довести услугу до потребителя. А потребителем не является ни дом, ни подвал. Потребитель, это моя частная собственность, то есть квартира. Может завтра монополист скажет, что и трубы во дворах не его, а наши. и мы будем ещё и за потери в них платить?
Да уш!!!
14 января, 2017 в 19:39